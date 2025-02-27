Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα ισχύσουν από το πρωί της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν και στη Θεσσαλονίκη. Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 στο κέντρο της πόλης, με πρωτοβουλία διαφόρων φορέων της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες στο πλαίσιο συμπλήρωσης δύο ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Από ώρα 09.00 το πρωί σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα από ώρα 09.00 το πρωί σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

α. Από 18.00 ώρα της Πέμπτης (27-02-2025) και μέχρι την 06.00 ώρα του Σαββάτου (01-03-2025) στις παρακάτω οδούς:

Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Αλ. Σβώλου.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αμύνης.

Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.



β. Την Παρασκευή (28-02-2025), από ώρα 06.00 και μέχρι την 06:00 ώρα του Σαββάτου (01-03-2025), στις παρακάτω οδούς:

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Ερμού μέχρι την οδό Εγνατία.

Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ. Καλού.

Μιχ. Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

Δημ. Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.

Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.