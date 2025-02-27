Πόρισμα για Τέμπη: Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή

Με επίκεντρο την ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ελλάδας, πυροδοτήθηκε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή.

«Αυτή η κυβέρνηση είναι που δημιούργησε τον Οργανισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων και που τον στελέχωσε εις άρνηση όλης της αντιπολίτευσης. Αυτή η κυβέρνηση είναι που διευκόλυνε τη δικαστική εξουσία και όλα τα αιτήματα, τα οποία υπήρξαν για τη διερεύνηση του δυστυχήματος και αυτή η κυβέρνηση είναι που αναμένει το πόρισμα του Οργανισμού και τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγη η Δικαιοσύνη και το διακηρύττει με κάθε τρόπο και κάθε τόνο προς κάθε κατεύθυνση», απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης όταν συνέβη η τραγωδία των Τεμπών, στην αντιπολίτευση, η οποία εξαπέλυσε σφοδρά πυρά με αιχμή το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής, δημιουργήθηκε μετά την παρέμβαση του κ. Τσιάρα, ο οποίος, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ εξήγαγε από το πόρισμα τα συμπεράσματα που τον βόλευαν και προσέθεσε ότι «στην πραγματικότητα το πόρισμα δείχνει ότι βασική αιτία του δυστυχήματος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, οι διαχρονικές παραλείψεις που υπάρχουν, το γεγονός ότι δεν είχε γίνει έλεγχος από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων».

«Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουμε ελάχιστα υπεύθυνοι απέναντι στην ίδια την πραγματικότητα» τόνισε και έθεσε το ερώτημα αν το πόρισμα το διάβασε ο κ. Βελόπουλος, ή απλά -όπως είπε- «οικειοποιούμαστε κάθε φορά αυτό που μας βολεύει από τη μια πλευρά αφήνοντας την ίδια την πραγματικότητα από την άλλη χωρίς κανένα απολύτως σχόλιο;».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Κατόπιν αυτής της αναφοράς, τον λόγο πήραν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων για να εξαπολύσουν έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της και να επιτεθούν στον υπουργό.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι αυτό το οποίο είπε είναι ότι σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κ. Βελόπουλος υπάρχουν και άλλες εκδοχές «και εκεί έμεινε». «Πόσοι από εσάς, προλάβατε και διαβάσατε τις 180 σελίδες του πορίσματος και έρχεστε σήμερα εδώ και βγάζετε συγκεκριμένα συμπεράσματα επί του πορίσματος και επ’ αυτού επιχειρηματολογείτε; Δηλαδή το γνωρίζετε το πόρισμα;» έθεσε το ερώτημα προς την αντιπολίτευση.

Στην παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, έκανε λόγο για «180 σελίδες αποκάλυψης, μετά από δύο χρόνια συγκάλυψης».

«Αυτό το οποίο κάνει το πόρισμα, είναι ότι βάζει τεράστια ερωτηματικά στις βεβαιότητες τις δικές σας. Και το κάνει μετά από δύο χρόνια. Μετά από δύο χρόνια ηρωικού αγώνα των γονέων να μάθουν, ως ντετέκτιβ, τι έγινε με τα παιδιά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν δε σας αρέσει, αυτό είναι, αυτό το οποίο ζούμε σήμερα» είπε ο κ. Γερουλάνος.

«Τώρα, λοιπόν, μετά από δύο χρόνια, που αρχίζει και εμφανίζεται η αλήθεια, μετά από τεράστιες πιέσεις, τώρα εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Με απόλυτη σοβαρότητα θα δούμε το πόρισμα. Και με απόλυτη σοβαρότητα θα κάνουμε αυτό που επιτάσσει το δίκαιο, η Δημοκρατία και η συνείδησή μας. Και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, για άλλη μια φορά, είναι να σας φέρουμε επιτέλους, στη σωστή μεριά αυτής της συζήτησης. Στη μεριά που λέει ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το έγκλημα, που ευθύνονται για το έγκλημα, και να βεβαιωθούμε ότι δε θα ξαναγίνει τέτοιο δυστύχημα, όπως αυτό που έγινε στα Τέμπη», προσέθεσε επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποκαλύπτει τα ψέματα Μητσοτάκη για έλαια σιλικόνης και μπάζωμα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο οποίος ζήτησε να έρθει στην προανακριτική ο πρωθυπουργός. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Εκεί έπρεπε να είναι ο κ. Μητσοτάκης και τρεις μέρες να απολογείται και να μας πει: ποιος του είπε ότι είναι ανθρώπινο λάθος, ποιος του είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα εύφλεκτο; Να τον ενθαρρύνετε να είναι μαρτυράς στην προανακριτική επιτροπή. Να μας πει και ποιος τον ενημέρωσε και στη βάση ποιων πληροφοριών και ποιων ιεραρχήσεων, πηρέ αυτές τις οδυνηρές για την αλήθεια και την κοινωνία μας αποφάσεις. Έρχεται, όμως, η μέρα της κρίσεως», είπε ακόμη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να διαβάζει «αποσπασματικά» ακόμα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών. Ο κ. Καραθανασόπουλος, ανέφερε ότι σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση του πορίσματος, αναδεικνύονται τα προβλήματα του σιδηροδρόμου που οδήγησαν στην σύγκρουση και πως αυτά εδράζονται από το 2009. «Καταδεικνύει ότι η έκρηξη δεν οφείλεται σε έλαια σιλικόνης, όπως είναι το αφήγημα της κυβέρνησης αλλά και της Hellenic Train αλλά μεταφέρονταν κάποιο άλλο καύσιμο υλικό, που η αλλοίωση του χώρου ήρθε να συγκαλύψει τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην έκρηξη».

Από αυτή την άποψη είπε ο κ. Καραθανσόπουλος «εμείς λέμε καθαρά ότι εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες από τη μεριά της κυβέρνησης, του εχθρικού κράτους που αντιμετωπίζει τη ζωή του ανθρώπου στη ζυγαριά του κόστους οφέλους και θυσιάζει αυτή την ανθρώπινη ζωή στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, από την πολιτική της ΕΕ».

«Αμετανόητη» χαρακτήρισε την κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, λέγοντας ότι «το πόρισμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύει ακέραιες, τεράστιες και ασύγγνωστες ευθύνες της κυβέρνησης, γι' αυτό το τρομερό έγκλημα». Τόνισε ότι «το πόρισμα λέει ευθέως ότι υπήρχε άγνωστο καύσιμο μέχρι στιγμής από το οποίο προκλήθηκε η έκρηξη και από το οποίο έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι». Δεύτερον, ότι ο «χώρος δεν σφραγίστηκε, ο χώρος δεν φυλάχτηκε για να μπορέσουν να διερευνηθούν στοιχεία υπό τις εντολές προφανώς της κυβέρνησης». Το τρίτο στοιχείο που αναδεικνύεται, είπε η κυρία Αχτσιόγλου είναι «οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και η αδυναμία να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ”Νίκης” Νίκος Βρεττός καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει «τεράστιες ευθύνες γιατί εμπαίζει το λαϊκό αίσθημα, όχι στα πλαίσια μιας αντιπολιτευτικής διάθεσης, αλλά στα πλαίσια μιας προσπάθειας να διασώσει τα άσωστα». Ανέφερε πως «καμία πολιτική καριέρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να στερεωθεί πάνω σε ένα ομαδικό έγκλημα». Αναρωτήθηκε δε «γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Κ. Τσιάρας: Δεν θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης

«Επαναλαμβάνω και τον σεβασμό μου στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων και στον πόνο των ανθρώπων που έχασαν ανθρώπους και νομίζω ότι όποια συζήτηση γίνεται εντός του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να διακατέχεται από αυτό το συγκεκριμένο πνεύμα. Επειδή όμως αυτή η συζήτηση, ανάγεται σε ένα άλλο επίπεδο νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήματα, τα οποία από μόνα τους απαντώνται» ανταπάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παρατήρησε επίσης ότι μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό γεγονός, απαιτεί να δείχνουν όλοι σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στον πόνο των ανθρώπων που έμειναν πίσω. «Νομίζω ότι μας βάζει όλους σε μια διαφορετική θέση. Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι θα διαλευκανθεί όλη αυτή η υπόθεση και είναι χρέος να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να μην υπάρξει πιθανότητα να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να είναι ο οδικός χάρτης ενός πολιτικού συστήματος, που έχει τις παθογένειές του από τη Μεταπολίτευση και μετά και τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά που βεβαίως δεν πρέπει να αφήσει περιθώριο να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο κοινός μας τόπος» προσέθεσε.

Καταλήγοντας σχολίασε ότι αντιλαμβάνεται τι επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. «Είναι ένα ζητούμενο το οποίο προκύπτει από την ίδια την κοινωνία και από την ίδια τη δική μας ενσυναίσθηση και ευθύνη απέναντι στους αδικοχαμένους ανθρώπους. Και εκεί πρέπει να μείνουμε. Νομίζω ότι όλα τα άλλα τα βλέπουν οι Έλληνες πολίτες και μπορούν να μας κρίνουν» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

