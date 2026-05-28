Αβέβαιο παραμένει αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα παραστεί τελικά στη Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Άγκυρα, ενώ στην Τουρκία συζητείται έντονα το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Τουρκίας–Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, το σχετικό σενάριο προέκυψε έπειτα από δημοσίευμα του Bloomberg, με την τουρκική πλευρά να έχει εκφράσει σχετικό αίτημα, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στην Τουρκία.

Την ίδια ώρα, στην Άγκυρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου, με τις τουρκικές αρχές να αναμένουν περίπου 6.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων ηγέτες κρατών, συνοδείες ασφαλείας, αξιωματούχους και συμμετέχοντες σε παράλληλα αμυντικά φόρουμ και συνέδρια.

Όπως μεταδίδει και η Milliyet, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να δίνει 9 ημέρες άδειας στους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς αναμένονται εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακοί περιορισμοί στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία ουσιαστικά θα τεθεί σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης λόγω της Συνόδου.

Τηλεφωνικό μήνυμα Ερντογάν στους Τούρκους στρατιώτες στον Έβρο

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν μετέφερε το δικό του μήνυμα στους Τούρκους στρατιώτες στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα στον Έβρο, μετά το πέρας της άσκησης EFES-2026, με την οποία - όπως υποστήριξε - «αποδείξαμε την ποιότητα των δυνάμεών μας».

Όλο το μήνυμα Ερντογάν:

Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που ξεχωρίζει στην περιοχή μας και στον κόσμο όσον αφορά τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των συνόρων όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφάλειας και σταθερότητας. Την περασμένη εβδομάδα, αποδείξαμε αυτή την ποιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο για άλλη μια φορά στην άσκηση EFES-2026, την οποία πραγματοποιήσαμε με τη συμμετοχή φιλικού, αδελφικού και συμμαχικού προσωπικού από 50 διαφορετικές χώρες.

