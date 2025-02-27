Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με πρώτες εκείνες των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Πρώτος τον χορό των αντιδράσεων άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για βαριές ευθύνες και εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης της ΝΔ, ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την αναφορά του πορίσματος σύμφωνα με την οποία η αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος δεν επέτρεψε στους εμπειρογνώμονες να προσδιορίσουν τον τύπο του καυσίμου που προκάλεσε την πυρόσφαιρα.

«Επί δύο χρόνια ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κορόιδευαν τον ελληνικό λαό, τον παραπλανούσαν για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, δείχνοντας ότι επί της ουσίας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποκρύψουν τις πολιτικές τους ευθύνες. Γιατί είναι άγνωστο το καύσιμο; Διότι κάποιοι εκείνες τις κρίσιμες ώρες, χωρίς να υπάρχει καμία παραγγελία της δικαιοσύνης, πήγαν κι έκαναν μια σύσκεψη κι αποφάσισαν να αλλοιωθεί ο χώρος, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν πάρα πολύ οι δειγματοληψίες και σήμερα να μην μπορεί το πόρισμα να έχει στοιχεία από εκείνες τις κρίσιμες ώρες και να μας πει ποιο καύσιμο ευθύνεται για εκείνη την ανάφλεξη. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη και απόκρυψη στοιχείων;» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ακολούθως στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη απάντησε άμεσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος με τη σειρά του καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση και τόνισε ότι πρέπει να επισπευστεί η κατάθεση του αιτήματος για πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης.

Όπως επισήμανε, το εν λόγω πόρισμα «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνει ότι για την πυρόσφαιρα είναι πιθανή η παρουσία αγνώστου καυσίμου» και ότι «λόγω της μη προστασίας και χαρτογράφησης του χώρου του δυστυχήματος υπήρξε απώλεια πληροφοριών ζωτικής σημασίας». Τα ζητήματα, όπως είπε, που έθετε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη δημόσια συζήτηση και που «ο πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τερατολογίες και θεωρίες συνωμοσίας». Κατηγόρησε μάλιστα τον πρωθυπουργό ότι στόχος του ήταν «να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και πιθανά τη δικαιοσύνη» και «να επιτεθεί στους συγγενείς θυμάτων, τους πολίτες και την αντιπολίτευση».

Κληθείς να σχολιάσει το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΑΜ και τις αντιδράσεις των κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέκρουσε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης.

«Εκείνη τη μοιραία νύχτα "συναντήθηκαν" μοιραία ανθρώπινα λάθη και σωρεία πολύ μεγάλων, διαχρονικών και κρίσιμων αδυναμιών, παθογενειών και ελλείψεων του κράτους. Το πόρισμα θα το αξιολογήσει η Δικαιοσύνη. Να μην αδικήσουμε την προσπάθεια των πραγματογνωμόνων και να μην πολιτικολογούμε επί των συμπερασμάτων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών στο φόντο της πρόθεσης του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Μαρινάκης απήντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών και επετέθη με σφοδρότητα κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντας τον «βιαστικό και λίγο σε σχέση με το μέγεθος της τραγωδίας», καθώς, όπως είπε, επιδιώκει να αποσπάσει πολιτικά οφέλη από την τραγωδία των Τεμπών.

«Δεν περίμενε καν να ολοκληρωθεί η παρουσίαση του πορίσματος και έσπευσε να εμφανιστεί σε μία τηλεοπτική συνέντευξη για να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την τραγωδία» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζοντας τον κ. Ανδρουλάκη «αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστω και από καραμπόλα».

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εγκαλώντας τη μάλιστα για έλλειψη ψυχραιμίας.

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πολύ στριμωγμένη από τις λαϊκές κινητοποιήσεις, αυτές που έγιναν και αυτές που έρχονται, σε σημείο που μάλλον έχει χαθεί η ψυχραιμία και η μπάλα θα λέγαμε» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Και σήμερα, με τη δημοσίευση του Πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είναι στριμωγμένη για έναν ακόμη λόγο, καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται πολλές από τις διαπιστώσεις και εκτιμήσεις, τόσο για το ίδιο το έγκλημα όσο και για τις απόπειρες συγκάλυψής του, που εκθέτουν την κυβέρνηση για αυτά που έλεγε» σημείωσε.

Για «πόρισμα-κόλαφο» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη Βουλή, ο οποίος κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργός, Κυριάκο Μητσοτάκη για «συνειδητή εξαπάτηση».

Ο κ. Χαρίτσης κάλεσε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να «δεσμευτούν σήμερα όλοι ότι θα καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, αρχές της επόμενης βδομάδας το αργότερο».

«Σας καλώ να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να παραμερίσουμε οποιαδήποτε διαφορά μας αυτή την κρίσιμη στιγμή και να ενωθούμε τουλάχιστον σε αυτό: Κατάθεση πρότασης δυσπιστίας λοιπόν για να πέσει η κυβέρνηση της συγκάλυψης», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.



