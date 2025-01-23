Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 14 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, με τη Σία Κοσιώνη. Μεταξύ άλλων, η δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειοψηφία βλέπει αρνητικά την επιλογή του προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα ως υποψήφιου νέου Προέδρου της Δημοκρατίας ενώ σχεδόν ένας στους τρεις βλέπει με ανησυχία τη νέα προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30%, διατηρώντας μία σημαντική διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, της τάξεως του 14% στην αναγωγή των αναποφάσιστων, καθώς το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει το 16%. Ακολουθούν στην τρίτη θέση με 9,5% ΚΚΕ και Ελληνική Λύση αντίστοιχα ενώ τέταρτος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 8,5%. Στην πέμπτη θέση η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει το 6% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4% και ΝΙΚΗ και Μέρα25 με 3% αντίστοιχα.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30% και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Ανδρουλάκη με 8% ενώ από 6% συγκεντρώνουν οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ το 17% συγκεντρώνει η απάντηση Κανένας.

Κώστας Τασούλας για Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Στο μεταξύ, αρνητικά βλέπει η πλειοψηφία την επιλογή του πρώην προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα, για υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, το 49% βλέπει αρνητικά την επιλογή Τασούλα ενώ θετική εκτίμηση έχει το 35%. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ απάντησε το 16%.

Προεδρία Ντόναλντ Τραμπ

Ανησυχία εκφράζουν στο μεταξύ σχεδόν 1 στους 3 για τη νέα προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, το 27% βλέπει με ανησυχία τη 2η θητεία του Τραμπ και το 12% με απαισιοδοξία. Παράλληλα, το 18% βλέπει την προεδρία Τραμπ με ικανοποίηση/αισιοδοξία και το 22% με ενδιαφέρον/περιέργεια.

Νέα χρονιά..

Τέλος, σημειώνεται ότι όσον αφορά τη νέα χρονιά, το 14% την βλέπει λίγο ή πολύ καλύτερη από την περσινή, το 48% πάνω - κάτω ίδια και το 35% λίγο ή πολύ χειρότερη από την περσινή.

