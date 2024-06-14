«Θα δώσουμε τη μάχη για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και την αποκλιμάκωση των τιμών» ανέφερε ο νέος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχηματισμού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Στο πλευρό του απέναντι στην κρίσιμη μάχη κατά της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει τις υφυπουργούς Ζωή Ράπτη και Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου. «Θα κάνω τα πάντα για να ανταποκριθώ στην αποστολή που μου ανέθεσε, εργαζόμενος σκληρά και με αίσθημα ευθύνης» δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media.

Πηγή: skai.gr

