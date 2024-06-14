«Θα δώσουμε τη μάχη για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και την αποκλιμάκωση των τιμών» ανέφερε ο νέος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχηματισμού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.
Στο πλευρό του απέναντι στην κρίσιμη μάχη κατά της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει τις υφυπουργούς Ζωή Ράπτη και Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου. «Θα κάνω τα πάντα για να ανταποκριθώ στην αποστολή που μου ανέθεσε, εργαζόμενος σκληρά και με αίσθημα ευθύνης» δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.