Τη μη υπερψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θεώρησε ως κύρια αιτία αποχώρησής του από την κυβέρνηση ο απερχόμενος πλέον υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης.

Ο κ. Κελέτσης, σε ανάρτησή του αφήνει αιχμές για την αποχώρησή του, λέγοντας:

«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ικανοποιήσω την επιθυμία του Πρωθυπουργού να ψηφίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όπως μου ζήτησε όταν με κάλεσε στο Πρωθυπουργικό γραφείο στις 16/1/24, γιατί όπως του εξήγησα αντιτίθεται στις αρχές και τις αξίες που πάγια υπηρετώ. Γνώριζα τότε τις πιθανές συνέπειες που θα είχε αυτή η στάση από την πλευρά μου. Και τις αποδέχθηκα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κελέτσης απείχε από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Πηγή: skai.gr

