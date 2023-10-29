Κασσελάκης από Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Ο ΕΛΓΑ θα παραμείνει δημόσιος

Τη διαβεβαίωση ότι θα στηρίξει τους αγρότες και θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την ομιλία του σε πολίτες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Ο εξαγωγικός χαρακτήρας της πρωτογενούς παραγωγής είναι ένα στοίχημα για την Ελλάδα, είπε και δεσμεύτηκε ότι:

-Ο ΕΛΓΑ θα παραμείνει στο δημόσιο και θα ενισχυθεί.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί δίπλα στους παραγωγούς τεύτλων για να γυρίσει στην Ελλάδα η παραγωγή ζάχαρης.

«Οι αγρότες αναλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και το Κράτος πρέπει να είναι δίπλα σας ώστε να επιβιώσετε από την Κλιματική Αλλαγή», τόνισε ο κ. Κασσελάκης απευθυνόμενος στους πολίτες της Αλεξάνδρειας, και συνέχισε: «Εσείς μπορεί να μην με ξέρετε καλά, αλλά να ξέρετε κάτι. Εγώ ξέρω εσάς. Ξέρω τι τραβάτε, ξέρω ότι δικαιοσύνη που θέλετε στην καθημερινότητά σας, ξέρω την αξιοπρέπεια που αξίζετε στην καθημερινότητά σας και θα έχετε μία κυριολεκτικά άμεση επαφή με την ηγεσία του κόμματος και όλοι μαζί θα δώσουμε λύσεις στον ελληνικό λαό. Είμαστε εδώ για εσάς».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περπάτησε στον κεντρικό πεζόδρομο της Αλεξάνδρειας, χαιρέτησε πολίτες που κάθονταν σε καφέ, κουβέντιασε μαζί τους και φωτογραφήθηκε με άτομα διαφόρων ηλικιών που έσπευσαν να τον γνωρίσουν.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε καφέ έξω από το οποίο είχαν συγκεντρωθεί πολίτες που τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και τους μίλησε για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Τους υπενθύμισε, μάλιστα, ότι πριν τις βουλευτικές εκλογές ε ίχε επισκεφθεί τη Βέροια και τη Νάουσα, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, και τότε είχαν γίνει αποδέκτες των διαμαρτυριών των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση για το ζήτημα των αποζημιώσεων. Στην περιοδεία στην Αλεξάνδρεια τον κ. Κασσελάκη συνόδευαν η βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, ο πρώην βουλευτής Άγγελος Τόλκας και κομματικά στελέχη.

Πηγή: skai.gr

