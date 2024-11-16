Πολάκης για Κασσελάκη για αιχμές σε Τσίπρα: Αποκαλύφθηκε ο εντολοδόχος Μητσοτάκη

Για ψέμματα κατηγορεί ο Παύλος Πολάκης τον Στέφανο Κασσελάκη, με ανάρτησή του στο facebook, αναφερόμενος στις ευθύνες που απέδωσε νωρίτερα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τους χειρισμούς τους στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

«ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ! Ο καταφανώς πλέον εντολοδόχος Μητσοτάκη αναγκάστηκε από τους χορηγούς του να αποκαλυφθεί», αναφέρει και συνεχίζει:

«Παρέσυρε με ψέμματα, φανάτισε καλούς ανθρώπους με ψέμματα, συνεχίζει με ψέμματα. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ πυροδοτεί ξανά το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο με εργαλείο το «ΜΑΤΙ», για να ολοκληρώσει το -προφανες πια-κρυφό του σχέδιο που ειναι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Ο άρχοντας της αδιαφάνειας με το ψευδές ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, εκφωνεί ξαναζεσταμένες αισχρές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και ΟΛΩΝ των μελών, φίλων και στελεχών του κόμματος. Με την κατάπτυστη τοποθέτησή του, αφυπνίζει τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των μέλών και στελεχών που παρέσυρε και για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους!Εκλέγουμε Πρόεδρο και ξεκινάμε τον αγώνα για μια ελεύθερη από διαπλοκή Ελλάδα. Για μια ΕΝΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ, στην οποία αυτός και ο εντολοδότης του Μητσοτάκης δεν θα βρίσκουν μέρος να σταθούν.ΣΤΕΦΑΝΕ ΣΚΕΤΕ, αν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με αναδείξουν Πρόεδρό τους, δεσμεύομαι να εξηγήσω σε σένα και στον εντολοδότη σου τι σημαίνει «ο ψεύτης και ο κλέφτης, τον πρώτο χρόνο ο χαίρονται»!ΘΑ ΣΕ ΜΑΘΩ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ!»

Πηγή: skai.gr

