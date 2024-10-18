Κασσελάκης: Παρακολούθησε τη γιορτή για την απελευθέρωση της Έδεσσας από τους Τούρκους

Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης της Έδεσσας από τους Τούρκους παρακολούθησε σήμερα το πρωί ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τη γραμματέα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη. Ο Στέφανος Κασσελάκης έτυχε θερμής υποδοχής και πολλοί του επισήμαναν ότι «είναι μαζί του» και τον προέτρεπαν να μην το βάλει «κάτω». Επιπλέον, πολλά παιδιά έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τον Στέφανο Κασσελάκη, δείχνοντας ενθουσιασμένα από την παρουσία του στην παρέλαση.

Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων στην Έδεσσα, ο Στέφανος Κασσελάκης περπάτησε στους δρόμους της πόλης και έγινε αμέσως πόλος έλξης για τους κατοίκους, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες και ενθουσιασμό.

Ο Στ. Κασσελάκης συνομίλησε με τους πολίτες, ενώ μια κυρία του είπε: «Είσαι η ελπίδα μας».

Πλήθος κόσμου έσπευσε να τον χαιρετήσει και να τον εμψυχώσει, ενώ φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους.

Λίγο αργότερα μιλώντας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Στ. Κασσελάκης δήλωσε:

«Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ με τη Θεοδώρα στην πανέμορφη Έδεσσα, 112 χρόνια μετά από την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας, να αντλούμε έμπνευση από τους αγώνες μας και να γινόμαστε μια καλύτερη κοινωνία. Και βλέποντας σήμερα εδώ τα παιδάκια που έκαναν την παρέλαση με τόση υπερηφάνεια, πραγματικά αισθάνομαι και εγώ προσωπικά ένα αίσθημα ευθύνης. Να προσφέρουμε ως μια εναλλακτική, προοδευτική, πατριωτική, σύγχρονη κυβερνητική λύση στον τόπο, για να μπορέσουν να έχουν την πιθανότητα να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Αυτό είναι το βασικό».

Σε ερώτηση για το τι θα γίνει «τώρα που σας έχουν διαγράψει» ο Στέφανος Κασσελάκης είπε:

«Δεν με έχουν διαγράψει. Δεν με έχουν. Και μόνο ο λαός τα διαγράφει όλα».



