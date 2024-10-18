Ανδρουλάκης: Η ιστορική νίκη στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, διαχρονική υπενθύμιση της πυξίδας που οφείλει να έχει το ΠΑΣΟΚ

Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981 και στο σημερινό νόημά της.

«18 Οκτωβρίου 1981. Εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες ήταν εκεί, στο ραντεβού με την Ιστορία. Η Αλλαγή ήρθε στην πατρίδα μας για να δικαιώσει, όπως έλεγε ο Ανδρέας, "τις μνήμες και τους αγώνες τόσων γενεών". Και ναι, πράγματι, η Αλλαγή άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο όλων όσοι βρίσκονταν εκτός των τειχών.

Η μέρα αυτή αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση της πυξίδας που οφείλει να έχει το ΠΑΣΟΚ. Μια παράταξη που θα στέκεται με περηφάνια δίπλα στον ελληνικό λαό, φορέας της ελπίδας για μια δίκαιη κοινωνία, για μια ισχυρή πατρίδα», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

