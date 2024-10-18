Στις Βρυξέλλες συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μητροπολίτη Βελγίου, Υπέρτιμο και Έξαρχο Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρα, στο Ορθόδοξο Κέντρο της Μητρόπολης Βελγίου.
Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Ορθόδοξο Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου.
