Μεγάλος Μάγιστρος του Τάγματος της Μάλτας: Συνάντηση με Αικ. Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Μεγάλο Μάγιστρο του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων, της Ρόδου και της Μάλτας, Τζον Ντάνλαπ, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη επίσημη επίσκεψή του θα αποτελέσει την απαρχή μιας πιο στενής συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο πολιτισμός, το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας.

Η κ. Σακελλαροπούλου υπενθύμισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία και το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Νοσοκομειακό Τάγμα της Μάλτας, σύνηψαν διπλωματικές σχέσεις μόλις τον Δεκέμβρη του 2021, αλλά σημείωσε ότι «η μακραίωνη κοινή παρουσία μας στην περιοχή της Μεσογείου καθώς και η συναντίληψή μας για σύγχρονα ζητήματα, όπως η ενίσχυση και η προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας και ο διαθρησκιακός διάλογος αποτελούν στέρεες βάσεις για τις διμερείς μας σχέσεις».

Αναφερόμενη στην επικείμενη επίσκεψη του Μεγάλου Μάγιστρου στο νησί της Ρόδου, εξέφρασε την εκτίμησή της για τη συνεισφορά του, ως προς το έργο ανακαίνισης τμήματος του Μουσείου του Παλατιού των Ιπποτών και πρόσθεσε ότι «Το έργο σας στην εξάλειψη και τη μείωση του ανθρώπινου πόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα σε εποχές σαν την σημερινή, όπου οι αρχές της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού δοκιμάζονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή αλλά και σε πολλά άλλα σημεία».

Από την πλευρά του, ο Μεγάλος Μάγιστρος Τζον Ντανλάπ, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσκληση και τη θερμή φιλοξενία, υποστήριξε ότι «Η σημερινή επίσκεψη θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Τάγμα, σχέσεις που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων μας το 2021. Όμως οι δεσμοί, που μας συνδέουν είναι πολύ αρχαιότεροι και ξεκινούν τον 14ο αιώνα, όταν οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων έφτασαν στη Ρόδο και έμειναν εκεί για 200 περίπου χρόνια».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο νησί της Ρόδου, θα επισκεφθώ και θα συμμετάσχω, στα εγκαίνια της έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου» και επισήμανε ότι «Η ανακαίνιση του συγκεκριμένου παλατιού αποτελεί ένα φόρο τιμής για την εκτίμησή μας στην Ελλάδα και την ιστορία της και αποδεικνύει τις εξαιρετικές σχέσεις που μας συνδέουν».

Όπως είπε ο Μεγάλος Μάγιστρος Τζον Ντανλάπ, «Ακόμα και σήμερα, το μότο μας, είναι η πηγή της έμπνευσής μας, η υπεράσπιση της πίστης και η παροχή βοήθειας στους φτωχούς. Αυτό το μότο, εμπνέει τις πράξεις μας και μας ωθεί στο να υπερασπιζόμαστε τους φτωχούς ανθρώπους ανά τον κόσμο και όσους δοκιμάζονται».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τις ελληνικές Αρχές, «έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ευημερία και στη χώρα σας, την ευημερία όλων όσων δοκιμάζονται σήμερα και πραγματικά για μία ακόμη φορά, σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση».

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών και στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε ειδική τελετή, απένειμε στον Μεγάλο Μάγιστρο του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων, της Ρόδου και της Μάλτας, Τζόν Ντανλάπ, το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος.

Με τη σειρά του, ο Μεγάλος Μάγιστρος απένειμε στην Πρόεδρο το Περιδέραιο του Τάγματος pro Merito Melitensi.

