Κασσελάκης: Ο Στέφανος Τζουμάκας έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική 16:06, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην επιτροπή δεοντολογίας παρέπεμψε τον Στέφανο Τζουμάκα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ