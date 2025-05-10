Γενηδούνιας στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Απολύθηκα γιατί είπα την αλήθεια

«Ο "βάσιμος λόγος" απόλυσής μου είναι ότι είπα την αλήθεια δημόσια για τις ελλείψεις ασφαλείας και την απαξίωση του σιδηροδρόμου», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας που πρόσφατα απολύθηκε από την εταιρεία Hellenic Train, κατά την ομιλία του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την τοποθέτησή του ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τη στήριξη στο πρόσωπό του και είπε μεταξύ άλλων: -Η παράνομη κι εκδικητική απόλυσή μου αποτελεί μία επίθεση συνολικά στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ενώ η έμμεση στήριξή της από την Κυβέρνηση, στέλνει ένα σαφές μήνυμα, τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους εργοδότες. Η κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης από την Κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα σε εργοδότες να απολύουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς να αναφέρουν κανέναν λόγο για την απόφασή τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδέχονται αυτές τις παράνομες απολύσεις γιατί «εργάζονται» στον ιδιωτικό τομέα. Ο «βάσιμος λόγος» απόλυσής μου είναι ότι είπα την αλήθεια.

Όσοι οργάνωσαν, υπαγόρευσαν κι εκτέλεσαν το σχέδιο της παράνομης απόλυσής μου, επειδή κατέθεσα υποψηφιότητα στις εκλογές του Σωματείου των Μηχανοδηγών, απέτυχαν να την εμποδίσουν και θα συμμετέχω σε αυτές κανονικά. Δεν πρόκειται ούτε να φοβηθώ, ούτε να κάνω πίσω από όσα έχω καταθέσει για τα Τέμπη, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα ενημερωθεί η ΕΕ για όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες.

Τρία νομοσχέδια ψηφίστηκαν σε δύο χρόνια, κανένα δεν έχει εφαρμοστεί!!! Αυτό δείχνει την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αναδιάταξη του σιδηροδρόμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

