Επαφές στην ενδοχώρα του Ηρακλείου πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης που βρίσκεται στην Κρήτη, ενόψει της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης , αύριο στο Ηράκλειο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τα στελέχη του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου, Λευτέρη Καρχιμάκη , Όλγα Μαρκογιαννάκη , τοπικούς βουλευτές και στελέχη , επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής και θα βρεθεί στο Καστέλι όπως και το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια των επαφών, έδειξε ειδικό ενδιαφέρον σε ζητήματα του αγροτικού τομέα μιλώντας για αδυναμίες του υπουργείου, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ.

«Εμείς πιστεύουμε ότι το υπουργείο πρέπει να γίνει στρατηγείο , που θα οργανώσει σωστά την παραγωγή, με εξωστρέφεια, με διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, για να έχουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας και δίπλα στον αγρότη με χρηματοδοτικά εργαλεία» είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας την σπουδαιότητα των ΑΠΕ σε συνεταιρισμούς, αγρότες, παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

«Πρέπει επιτέλους η πράσινη μετάβαση να γίνει ένα εργαλείο για να πέσει το κόστος παραγωγής και όχι ένα όπλο για να γίνουν οι πλούσιοι της χώρας μας ακόμη πλουσιότεροι» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

Για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αποτελεί «μνημείο της πραγματικότητας του επιτελικού κράτους» διευκρινίζοντας ότι δείχνει την απόλυτη ανικανότητα να διαχειριστούν τις τεράστιες ανάγκες που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Καυτηριάζοντας μάλιστα ότι ακόμη και σήμερα στην περιοχή ηλικιωμένοι είναι μακριά από τα σπίτια τους τόνισε:

«Είναι μία ανεπίτρεπτη κατάσταση που πρέπει να αλλάξει άμεσα, διότι εκθέτει τη χώρα, την κοινωνία , εκθέτει ένα κράτος που δεν βλέπει τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα ως πρώτη προτεραιότητα, αλλά ένα κράτος το οποίο είναι λάφυρο στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης».

Για το ΕΣΥ επανέλαβε ότι βρίσκεται σε κατάσταση παρακμής , ενώ σε ότι αφορά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της υπογραφής σύμβασης για το τμήμα Χανιά -Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης , είπε ότι για τους κατοίκους της Σητείας που ζητούν ο δρόμος να φτάσει μέχρι εκεί , ήταν οι ίδιες με το 2019 , αφού όπως σημείωσε , ο κ. Μητσοτάκης «έξι χρόνια μετά λέει τα ίδια πράγματα, για μελέτες που θα γίνουν και ένα έργο όμως για το οποίο δεν απαντά με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί». Επανέλαβε δε ότι πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ είναι ότι ο δρόμος πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για τους πολίτες όλου του νησιού, από το Καστέλι Κισάμου μέχρι τη Σητεία.

Σε δηλώσεις της η Άννα Διαμαντοπούλου , αναφέρθηκε στην κρισιμότητα ζητημάτων που θα τεθούν και στην αυριανή περιφερειακή συνδιάσκεψη , λέγοντας ότι σε μία περίοδο που η Ελλάδα μικραίνει δημογραφικά, «εάν στην περιφέρεια δεν υπάρχει αγροτική ανάπτυξη, νέοι αγρότες που να είναι ψηφιακοί επιστήμονες και επιχειρηματίες ταυτόχρονα, δεν υπάρχει μέλλον».

Ενόψει της συνδιάσκεψης μάλιστα , έκανε κάλεσμα συμμετοχής, διευκρινίζοντας πως «καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να συμμετέχουν, να ακούσουν, να παρέμβουν, γιατί αν κάτι διαφοροποιεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ από όλα τα άλλα κόμματα, είναι ότι ποτέ δεν αποφασίζουμε χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών».

Μάλιστα κατέληξε : «Στις περιφερειακές συνδιασκέψεις καλούμε τους πολίτες να μιλήσουν, να συνδιαμορφώνουν ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει τα δεδομένα στην Ελλάδα».

