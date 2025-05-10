Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τους ΥΠΕΞ Ινδίας και Πακιστάν

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Δρ. Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γεραπετρίτης, χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κάλεσε τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λόγω της υψηλής αστάθειας στην περιοχή. Επίσης, επιβεβαίωσε τη σταθερή στάση της Ελλάδας κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και υπέρ της λογοδοσίας των τρομοκρατών για τις πράξεις τους.

Υπό πολύ αντίξοες συνθήκες παγκοσμίως, με την αύξηση των συγκρούσεων και των επιθέσεων, όλα τα κράτη πρέπει να επιστρέψουν στις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στην επιτακτική ανάγκη της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Το σύνθημα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο: Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα δεν θα φεισθεί καμίας προσπάθειας για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.