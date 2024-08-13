Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στην Αθήνα, απευθύνει με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να συγκεντρώσουν είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από την πυρκαγιά.
«Καλώ όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας σε δράση, για την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων. Βλέπω από χθες και ο ίδιος στο πεδίο, ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μπορείτε να βοηθήσετε επιτόπου ή μέσω της Αλληλεγγύης. Όσο έχουμε ένα ανάλγητο, αδιάφορο και κυνικό Κράτος, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης.
Καλώ όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας σε δράση, για την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 13, 2024
Βλέπω από χθες και ο ίδιος στο πεδίο, ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μπορείτε να βοηθήσετε επιτόπου ή μέσω της Αλληλεγγύης.
Όσο έχουμε ένα ανάλγητο,… pic.twitter.com/woVpCWXHxI
