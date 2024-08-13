Λογαριασμός
Κάλεσμα του Στέφανου Κασσελάκη στα μέλη του κόμματος για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τα μέλη που βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας «σε δράση, για την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων»

Κασσελάκης

Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στην Αθήνα, απευθύνει με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να συγκεντρώσουν είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από την πυρκαγιά.

«Καλώ όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας σε δράση, για την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων. Βλέπω από χθες και ο ίδιος στο πεδίο, ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μπορείτε να βοηθήσετε επιτόπου ή μέσω της Αλληλεγγύης. Όσο έχουμε ένα ανάλγητο, αδιάφορο και κυνικό Κράτος, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης.

