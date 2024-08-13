Ανδρουλάκης: Στο ίδιο έργο θεατές με πυρκαγιές και καταστροφές ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας

Στις πυρόπληκτες περιοχές στη λίμνη του Μαραθώνα βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος του πΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

"Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια ενός συνανθρώπου μας. Δυστυχώς και φέτος είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Πυρκαγιές και καταστροφές ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα άμεσα στα σχέδια πολιτικής προστασίας και δασοπροστασίας, με ενεργότερο ρόλο της δασικής υπηρεσίας και αξιοποίηση των εποχικών πυροσβεστών στην πρόληψη κατά τους χειμερινούς μήνες.

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε χωρίς κομματικές παρωπίδες πως η χώρα μας θα αποκτήσει ισχυρή πολιτική προστασία.

Δεν μπορεί κάθε χρόνο να βιώνουμε τόσο τραγικές συνέπειες. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και μάλιστα το συντομότερο δυνατό" δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.