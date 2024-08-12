Κασσελάκης για φωτιά στην Αττική: «Απίστευτο να συμβαίνει αυτό στην Αθήνα»

Στο σημείο όπου έφτασαν οι φλόγες, στο Δήμο Χαλανδρίου, βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά την επίσκεψη του στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, εκεί σε ολιγόλεπτη συζήτηση με τον δήμαρχο της πόλης Σίμο Ρούσσο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «ενημερώθηκε για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι δημότες και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να ανακοπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς».

«Οι εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν έξω από τα σπίτια τους προσπαθούσαν να ενισχύσουν με κάθε τρόπο το έργο της κατάσβεσης με κάθε πιθανό μέσο, ενώ του εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτηση τους, καθώς αισθάνθηκαν παντελώς εγκαταλελειμμένοι από τον κρατικό μηχανισμό. Μίλησαν στον κ. Κασσελάκη για τα όσα έζησαν τις τελευταίες ώρες αλλά και την ανασφάλεια που αισθάνονται καθώς ο κίνδυνος είναι ακόμα υπαρκτός», όπως αναφέρεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, κάποιοι κάτοικοι είπαν στον κ Κασσελάκη ότι είναι ο μόνος που ήρθε μέχρι εδώ. «Τί να κάνουμε; Προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ότι έχει μείνει τουλάχιστον», είπε ένας νεαρός στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε αρκετά σημεία της περιοχής, δεσμεύθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί με όλες τις δυνάμεις και σε όλα τα επίπεδα δίπλα στους πληγέντες και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και τους κατοίκους για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους. «Μπροστά στις πολλές εικόνες πλήρους καταστροφής, βιώνοντας την αποπνικτική ατμόσφαιρα και ακούγοντας τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Κασσελάκης απευθυνόμενος σε πολίτες είπε: «Απίστευτο να συμβαίνει αυτό στην Αθήνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

