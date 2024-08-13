Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Τρίτη στις 18:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής για τη στήριξη περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Μέρος των μέτρων ισχύει και για άλλες περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2024.

