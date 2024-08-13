Λογαριασμός
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενημέρωση για τα πυροσβεστικά μέσα που επιχείρησαν στην πυρκαγιά

Επίσης παρουσία Στέφανου Κασσελακη η «Αλληλεγγύη για όλους» θα παραδώσει τρόφιμα και άλλα είδη στο δήμο Μαραθώνα στο πολιτιστικό κέντρο Νέας Μάκρης. 

Κασσελάκης

Ενημέρωση για την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την Αττική, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από τον αρμόδιο υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Β. Κικίλια.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, σημειώνει ότι στην επίσκεψη που έκανε στις 12 Αυγούστου στο Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου, ενημερώθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ότι από την έναρξη της πυρκαγιάς επιχειρούσαν συνολικά 32 εναέρια μέσα κατάσβεσης. «Ωστόσο, τόσο από ρεπορτάζ σε μέσα ενημέρωσης, όσο και από μαρτυρίες κατοίκων, αμφισβητείται ο αναφερόμενος αριθμός των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν», αναφέρει στην ανάρτηση ο πρόεδρος του κόμματος και προσθέτει: 

«Για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του ελληνικού λαού που δικαιούται να γνωρίζει, σας μεταφέρω, ως αρμόδιος Τομεάρχης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το αίτημα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και προσωπικά του Προέδρου Στ. Κασσελάκη, όπως μας χορηγηθεί το υλικό από το σχετικό καταγραφικό σύστημα, καθώς και το αρχείο με τις σχετικές άδειες πτήσεων, από την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττική, μέχρι και τις 21:30, οπότε και τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να πετούν λόγω σκότους. 
 
Προτιθέμεθα να ζητήσουμε τα στοιχεία και διά της κοινοβουλευτικής οδού, ωστόσο επειδή αυτή είναι μία πιο χρονοβόρα διαδικασία, ζητούμε άμεσες απαντήσεις που η κοινή γνώμη έχει δικαίωμα να γνωρίζει». 

