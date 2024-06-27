Στα ανοικτά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε σε εφ όλης της ύλης συνέντευξη του στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό «Κόσμος» της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Για τις συνεργασίες στην Κεντροαριστερά είπε:

«Tις πρώτες μέρες μετά τις ευρωεκλογές άρχισε μια συζήτηση για τη συγκόλληση στην Κεντροαριστερά η οποία είχε χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, προδιαγεγραμμένα.

Με άλλα λόγια, για ποιο λόγο να μην αφήσει κανείς τις βάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων της ευρύτερης Αριστεράς να επιλέξουν τι επιθυμούν και να αρχίσει αυτή η διαδικασία, όπως είπα στην ομιλία μου στη Βουλή, με έναν τρόπο που είναι προγραμματικός, δηλαδή η συνεργασία σε προτάσεις νόμων και φυσικά όπου μπορούμε σε συνδικαλισμό, ακτιβισμό και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος και πιστεύω ότι το σωστό θα ήταν να αφήσουμε στους συμπολίτες μας και στα στελέχη των κομμάτων και στους προέδρους των δύο κομμάτων να προχωρήσουν στις ανάλογες διεργασίες συνεργασίας από κάτω προς τα πάνω. Δεν πρόκειται να παγώσουμε την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ στη μεγάλη κυβερνητική παράταξη που θα ενώσει όλη την Κεντροαριστερά για να περιμένουμε τι θα κάνουν άλλοι.

Για το «μαύρο χρήμα» και τις δηλώσεις του Ευάγγελου Αποστολάκη ανέφερε:

«Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η ακριβής δήλωση του κυρίου Αποστολάκη. Πάντως το θέμα του ‘μαύρου χρήματος' προσωπικά το είχα αναφέρει και προεκλογικά αρκετά και το έλεγα αυτό προεκλογικά τις περασμένες εβδομάδες. Πώς μπορείτε να περιμένετε αλλαγή στη χώρα μας όταν εκλέγετε τους ίδιους και τους ίδιους και δεν θέλετε διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα;

Ας αρχίσουμε από τη ΝΔ. Εάν δείτε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο αυξάνεται κατά 30 περίπου εκατομμύρια, τους τόκους τους, το συνολικό, πανωτοκίζεται, τέλος πάντων, αυξάνεται. Πώς λοιπόν αυτό το κόμμα, που κάνει πιο ακριβή διαδικτυακή καμπάνια από όποιο άλλο κόμμα στην Γερμανία με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, μπορεί να την κάνει και να πληρώνει και τόσους συμβούλους στο εξωτερικό και ούτω καθεξής και συγχρόνως το χρέος του να αυξάνεται;

Να θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί προεδρίας του στη Νέα Δημοκρατία έχει διπλασιάσει το χρέος του κόμματος. Να λέμε και για διαχειριστική ικανότητα, να υπενθυμίζουμε. 'Αρα λοιπόν λέω κάτι πολύ απλό. Εάν επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία όντως να φέρουμε διαφάνεια στον τόπο μας, ας αρχίσουμε με τη ρύθμιση χρέους τους, που πρέπει να τη βγάλουν σε δημόσια θέα. Αυτή τη στιγμή δεν την ξέρει ο Έλληνας πολίτης την ακριβή ρύθμιση χρέους της ΝΔ".

Για την αποχώρηση των τριών στελεχών -Διονύση Τεμπονέρα, Αντώνη Κοτσακά, Χάρη Τσιόκα- από τα όργανα του κόμματος είπε:

«Για όσους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε όργανα, προφανώς δεν μπορώ να αναγκάσω κάποιον να παραμείνει».

Αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση του κόμματος:

«Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο έγραψα, αυτό το οποίο είχα πει στο Συνέδριο του Φεβρουαρίου, αυτό το οποίο είχα πει στην πλατφόρμα εκλογής μου στην προεδρία του κόμματος, ήταν ακριβώς για μια ριζική ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ, δομικά και οργανικά. 'Αρα λοιπόν, όταν το 86% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στο ερωτηματολόγιο που είχαμε κάνει τον Φεβρουάριο σου λέει ότι θέλει ριζικές αλλαγές και το 83% σου λέει ότι τα όργανα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, πάει να πει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη δομή του κόμματος μας. Και στο τέλος της ημέρας η βάση θα αποφασίσει. Και δεν νομίζω ότι ποτέ πρέπει να φοβηθούμε τη βάση.

Στο τέλος της ημέρας, η ειλικρινής μου πρόθεση είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανεξάρτητο, δυνατό, σύγχρονο, πάρα πολύ προοδευτικό κόμμα, το οποίο θα κυβερνήσει και θα αλλάξει την Ελλάδα. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να διαχειριστεί απλά την Ελλάδα. Είναι να αλλάξει ριζικά τις παθογένειες αυτής της χώρας. Δεν είμαστε συστημικό κόμμα, δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε».

Για τις εξελίξεις στη «Αυγή» είπε:

«Είναι ένα ζήτημα που με έχει βαρύνει πάρα πολύ εδώ και μήνες, διότι ήξερα ότι η χρηματοδότηση μειώνεται στο μισό, από περίπου οκτώ εκατομμύρια στα τέσσερα εκατομμύρια και τα τρεισήμισι από τα τέσσερα εκατομμύρια πηγαίνουν στα κομματικά Μέσα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν μας δίνει πολλές επιλογές. Ο κόσμος πλέον διαβάζει την πληροφορία, την πληροφόρηση του, κυρίως διαδικτυακά. Η ‘Αυγή' δεν σταματά την καθημερινή της δραστηριότητα διαδικτυακά. Στην έντυπη έκδοση, καθημερινά, ζημιωνόμαστε οικονομικά. Και στην εκτύπωση, μόνο, ζημιωνόμαστε καθημερινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουμε σε μια μετάβαση, νόμιμα εννοώ, όχι με άλλες πηγές χρηματοδότησης, που ανέφερα στην ανάρτησή μου. Και αυτός ο τρόπος, ο πρώτος τρόπος είναι με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς να κάνει μια δωρεά στο κόμμα μας για να μπορούμε να στηρίξουμε, στο syriza.gr εκεί που λέει ‘στηρίξτε οικονομικά'. Σήμερα εγώ θα προβώ σε αυτό το βήμα. Θα δωρίσω το μάξιμουμ το οποίο επιτρέπεται από τον νόμο, που είναι 20.000 ευρώ ανά έτος ανά φυσικό πρόσωπο. Και παρακαλώ ειλικρινά όσους συμμετέχουν στα όργανα του κόμματος και τους βουλευτές μας να κάνουν και εκείνοι το ίδιο το κατά δύναμιν, όπως μπορούν.

Και να υπενθυμίσω επίσης ότι η απόφαση για το κλείσιμο του ημερήσιου φύλλου της Αυγής, είχε παρθεί από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πριν την εκλογή μου ως Πρόεδρος, απλά ο προκάτοχός μου δεν την εφάρμοσε αυτή την απόφαση".

Για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ανέφερε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε αξιοπρεπώς. Προφανώς υπέστη δύο διασπάσεις εντός των 9 μηνών που έχω υπάρξει πρόεδρος. Το ένα τέταρτο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας αποχώρησε και δεν κατάφερε να εκλέξει κάποιον ευρωβουλευτή, δεν θα κατάφερνε να εκλέξει ούτε καν κάποιον βουλευτή στη Βουλή των Ελλήνων με ένα τέτοιο ποσοστό, αν και ήταν στην ουσία σχεδόν όλο το υπουργικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο 2015 ως το 2019. Αυτό πιστεύω για άλλη μια φορά, λέει από μόνο του αρκετά. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι το ρεζουμέ ότι ωραία εκείνοι πήραν 2,4 συν 14,9 ίσον πάνω κάτω 17,3, άρα κοντά στα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. Και το γεγονός είναι ότι πριν από μερικούς μήνες και μετά την αμφισβήτησή μου στο συνέδριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, ήταν σε μονοψήφια ποσοστά και τον ανεβάσαμε σε μια ξεκάθαρη δεύτερη θέση, πολύ πιο κοντά στη ΝΔ.

Όταν εξελέγην στη θέση του προέδρου, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μόλις αφήσει τη ΝΔ στο 41% και ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν στο 18%. Η δική μας αντιπολίτευση έριξε τη Νέα Δημοκρατία στο 28%. Με την ακρίβεια, με τη φορολογία, με την αλαζονεία που αναδείξαμε. Δεν σημαίνει ότι καρπώθηκε πλήρως τους ψηφοφόρους αυτούς που απείχαν, αλλά σημαίνει ότι κάτι αναδείξαμε. Σπάσαμε αυτή την παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δείξαμε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και αυτό θα συνεχιστεί. Και πιστεύω ότι αντίστροφη μέτρηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ήδη αρχίσει».

Για τις κατηγορίες που δέχεται περί «one man show» απάντησε:

«Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο να είναι one man show. Αλλά ένας ηγέτης ενός πολιτικού χώρου πρέπει να παίρνει και τις πρωτοβουλίες. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε εκλογή προέδρου και με απ' ευθείας εκλογή προέδρου από τη βάση, αντί να είναι από τα όργανα, η οποία είναι απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ του 2022. Ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να έχει επαφή με τη βάση, πρέπει να δίνει το ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα και πρέπει να πρέπει να εμπνέει ότι μπορεί να εφαρμόσει και να εκτελέσει αυτά τα οποία παρουσιάζει προγραμματικά στον κόσμο».

«Πρέπει να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά - Υποστελεχωμένη η Επιτροπή Ανταγωνισμού»

Ο κ. Κασσελάκης εκτίμησε ότι μόνο ένα 20% του πληθυσμού ευημερεί και πρόσθεσε:

«Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου και το κύριο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στα τρόφιμα, όπως έχει κάνει και η Ισπανία επιτυχώς. Αλλά παρεμπιπτόντως, όλη αυτή η συζήτηση για το αν διοχετεύεται η μείωση του ΦΠΑ στις τιμές ή αν δεν διοχετεύεται για να διαχέεται αυτή η μείωση, πάει να πει ότι υπάρχουν ολιγοπώλια. Ας εφαρμόσουν τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς που ευαγγελίζονται, οι της ΝΔ και να ελέγξουν αυτά τα ολιγοπώλια. Δεν είναι δυνατόν το ίδιο απορρυπαντικό, να είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία, που έχουν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς από την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λέγοντας:

«Είναι υποστελεχωμένη και όταν πήγαινε να αγγίξει μερικά θέματα, είδαμε να φεύγει και ο επικεφαλής της πριν από μερικούς μήνες. Έχουμε προτείνει τη μείωση του φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το θέμα του πλαφόν στο όριο κέρδους στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα δεν λειτουργεί σωστά. Μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα, για ένα δημόσιο αγαθό και τα κέρδη τα οποία βγάζουν αυτές οι εταιρείες είναι εξωφρενικά. Και προφανώς σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα μειωθούν αυτά τα κέρδη ραγδαία.

Και πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος πυλώνας στο ρεύμα κατά την άποψή μας, όπως επίσης τα δίκτυα, τα ηλεκτρικά δίκτυα πρέπει να ανήκουν στο φορολογούμενο, διότι είναι και γεωπολιτικής σημασίας το δίκτυο. 'Αρα προτάσεις υπάρχουν κυρίως στα καύσιμα και στα τρόφιμα και στο ρεύμα που μπορούν να δώσουν μια μεγάλη ανακούφιση στον κόσμο. Υπάρχουν αντίβαρα. Είδαμε ότι εκεί που ειρωνευόταν η ΝΔ ‘που θα βρείτε τα χρήματα', βρήκε ξαφνικά μια από τις λύσεις μας για να τις εφαρμόσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.