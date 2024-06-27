Της Πηνελόπης Γκάλιου



Βάζοντας μία άνω τελεία στις εσωκομματικές αναταράξεις που εξακολουθεί και προκαλεί το κατώτερο των προσδοκιών εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αποτυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες προς αναζήτηση των εκεί ισορροπιών, για τα πρόσωπα που θα οδηγήσουν το ευρωπαϊκό “καράβι” την επόμενη πενταετία.

Οι ηγέτες της Ε.Ε., σήμερα και αύριο, θα επιχειρήσουν να υπερκεράσουν τις διαφωνίες στα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν πως υπάρχει σύγκληση ως προς μια δεύτερη θητεία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν ενώ η συζήτηση αφορά ακόμη, σύμφωνα με τις Συνθήκες, την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και την θέση Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε για την Εξωτερική Πολιτική.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης σε τηλεδιάσκεψη οι έξι διαπραγματευτές, Κυριάκος Μητσοτάκης, Ντόναλντ Τουσκ, Όλαφ Σολτς, Πέδρο Σάντσεθ, Εμανουέλ Μακρόν και Μαρκ Ρούτε, των τριών πολιτικών ομάδων, ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι, που έχουν την πλειοψηφία, συναίνεσαν για κοινή πρόταση στήριξης στα τρία κορυφαία αξιώματα της Ε.Ε.

Ειδικότερα, με την εν λόγω “συμμαχία” η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και όλων των κρίσεων που αυτός προκάλεσε, αυξάνει τις πιθανότητές της για μια δεύτερη θητεία, με δεδομένο επίσης πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει κατέλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πέραν της υποψηφιότητας Φον Ντερ Λάιεν για την Κομισιόν, επικρατέστερος για την αντικατάσταση του Σαρλ Μισέλ στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εμφανίζεται ο Πορτογάλος, πρώην πρωθυπουργός, Αντόνιο Κόστα, και για τη θέση του Ζοζέπ Μπορέλ στην κορυφή της ευρωπαϊκής διπλωματίας έχει προταθεί η Εσθονή πρωθυπουργός, Κάγια Κάλλας, ενώ η Ρομπέρτα Μετσόλα, προερχόμενη και αυτή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπέβαλε και τυπικά εκ νέου υποψηφιότητα για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει ενημερωθεί για την κοινή πρόταση των τριών ομάδων ενόψει της συζήτησης των ηγετών της Ε.Ε. που αρχίζει το σήμερα το μεσημέρι και η οποία επιδιώκεται να καταλήξει σε αποφάσεις, κάτι που δεν κατέστη εφικτό στην πρώτη σχετική άτυπη συζήτηση των ηγετών στις 17 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών, δεν επήλθε συμφωνία, γεγονός που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ωστόσο ότι έγινε μια πρώτη συζήτηση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. “Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το στάδιο” δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Χαρακτήρισε ωστόσο, την πρώτη συζήτηση θετική, που κινήθηκε, όπως έκρινε, προς τη “σωστή κατεύθυνση”, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες τόσο ως προς το πόσοι τάσσονται υπέρ της νυν προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και για τους υπόλοιπους υποψηφίους για τα ευρωπαϊκά αξιώματα. “Είναι συλλογικό μας καθήκον να πάρουμε μια απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουνίου” κατέληξε ο Σαρλ Μισέλ, τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουνίου.

Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών βρίσκεται ακόμη η υιοθέτηση της Στρατηγικής Ατζέντας της Ε.Ε., η οποία θα δώσει τον τόνο της στρατηγικής κατεύθυνσης για την επόμενη πενταετία και στην οποία συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η διεύρυνση, μια συνολική προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και βιομηχανία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για την πρόταση, που έχει καταθέσει από κοινού με τον Ντόναλντ Τουσκ με επιστολή του στην Πρόεδρο της Κομισιόν, για την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού πρότζεκτ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους, δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται ακόμη να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι ενταξιακές συνομιλίες της οποίας με την Ε.Ε. μόλις έλαβαν επισήμως «πράσινο φως» στη Διακυβερνητική Διάσκεψη που έγινε στο Λουξεμβούργο.

