Αυτό είναι το think tank του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Αγροτική Πολιτική

Τα έξι πρόσωπα που αποτελούν το think tank για την Αγροτική Πολιτική, ανακοίνωσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πρόκειται για τους Θεοφάνη Γεωργόπουλο, Δημήτριο Μπιλάλη, Δρ. Σπυρίδωνα Βυζαντινόπουλο, Δρ. Ναπολέοντα Καππάτο, Έλενα Μαγείρου και Δρ. Παναγιώτη Σαρρή.

Αναλυτικά τα βιογραφικά:

Θεοφάνης Γεωργόπουλος: Είναι διορισμένος ως Μόνιμος Λέκτορας Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση (Μέλος Δ.Ε.Π) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Εξειδικεύεται στην «Τεχνολογία και Ποιοτικό έλεγχο σιτηρών και αρτοσκευασμάτων».

Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών (Licentiate) στην Τεχνολογία Τροφίμων από το Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University, Σουηδία. Συμμετέχει σε Επιτροπές, Μητρώα, Ερευνητικά Προγράμματα. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και μέλος της American Association of Cereal Chemists (AACC). Επίσης είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ).

Δημήτριος Μπιλάλης: Είναι Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καθηγητής Γεωργίας & Βιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίτιμος Διδάκτορας του USAMV Cluj. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας. Έχει δημοσιεύσει πλέον των 135 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πολύ μεγάλο αριθμός σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος σε editorial board διεθνών ερευνητικών περιοδικών. Επιστημονικός Υπεύθυνος και μέλος ερευνητικών ομάδων σε πάνω από 70 projects (Ευρωπαϊκά, Εθνικά και του Ιδιωτικού τομέα).

Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει σχεδιάσει Μέτρα Αγροτικής Πολιτικής για χώρας μας. Έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος της IFOAM EU. Έχει υπάρξει μέλος σε μεγάλο αριθμό επιτροπών του Υπουργείου Γεωργίας & Παιδείας. Εισηγητής στο Ελληνικό κοινοβούλιο για θέματα Βιολογικής Γεωργίας, GMO, Φαρμακευτική Κάνναβη.

Δρ. Σπυρίδων Βυζαντινόπουλος: Είναι Γεωπόνος, απόφοιτος της Ανωτέρα Γεωπονικής Σχολής Αθηνών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις τον αγροτικό τομέα της χώρας μας (γεωπόνος εφαρμογών, στέλεχος του ΥΠΑΑΤ, ερευνητής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).

Διετέλεσε Γεν. Δ/ντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Συμμετείχε σε επιστημονικές επιτροπές για τη διαμόρφωση αγροτικής και ερευνητικής πολιτικής για το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ. Σαν συντονιστής ή εμπειρογνώμονας συμμετείχε σε προγράμματα διδυμοποίησης της ΕΕ σε διάφορες χώρες. Διετέλεσε μέλος του FOCUS group της ΕΕ και συμμετείχε σαν εμπειρογνώμονας σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς . Έχει εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Δρ. Ναπολέων Καππάτος: Γεωπόνος - Περιβαλλοντολόγος, κατέχει Διδακτορικό (Ph.D.) στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Γεωχημική Ρύπανση Περιβάλλοντος. Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής.

Είναι ενεργό μέλος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), στο Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.I.A.).

Κατέχει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Επάρκειας από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) - Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων.

Έχει διατελέσει Επιθεωρητής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ως προς το ISO 9001:2000: στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας (IRCA). Διαθέτει ευρεία εμπειρία και εξειδίκευση στην περιβαλλοντική μηχανική, τη γεωχημική ρύπανση, και τις δημόσιες πολιτικές με έμφαση στην αγροτική διακυβέρνηση και την ασφάλεια ποιότητας. Έχει συμβάλλει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Έχει συμβάλει στη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών και ετήσιων σχεδίων δράσης. Κατά την διάρκεια ετών στα καθήκοντά του ήταν, η Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η Παρακολούθηση εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών και επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Παρακολούθηση υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων στον αγροδιατροφικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα.

Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την παρακολούθηση τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την SRSS της Ε.Ε. Ήταν στην Εκπροσώπηση του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε ελέγχους και συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και Εκπρόσωπος του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πληρωμών και Ελέγχων Αγροτικών Επιδοτήσεων.

Έλενα Μαγείρου: Είναι Γεωπόνος - Βιοκαλλιεργήτρια. Σπούδασε Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για 8 χρόνια εργάστηκε ως στέλεχος σε εταιρεία Γαλλικών συμφερόντων. Από το 1996 βιοκαλλιεργεί τα κτήματά της, λειτουργεί έναν μικρό παραδοσιακό αγροτουριστικό ξενώνα, παράγει πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και κρασί από τοπικές ποικιλίες. Επίσης συντάσσει μελέτες για ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα για συμπολίτες της, βοηθώντας στην εναλλακτική ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών συνεταιρισμών του τόπου της.

Δρ. Παναγιώτης Σαρρής: Έχει σπουδάσει Μοριακή Βιοιατρική και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης: στην Κλινική Χημεία & Μικροβιολογία και στη Βιοτεχνολογία Φυτών. Έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στη «Μικροβιολογία και Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Μικροβίου - Ξενιστή» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Είναι Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας. Επίτιμος Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Ζωής, Μεγάλη Βρετανία. Ήταν Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής. Είναι μέλος της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού του Π.Π.Δ.Ε. της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μέλος της συντακτικής ομάδας σε 5 επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και μέλος των κριτικών επιτροπών σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδοτικών οίκων. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής 18 εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, συνολικού ύψους άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι Εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά consortia (COST κ.α.) σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών του πεδίων. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Science, Cell, Nature, Nature Genetics, PNAS και PLoS, με περισσότερες από 2950 αναφορές στο έργο του. Έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής σε περισσότερα από 30 διεθνή και εθνικά συνέδρια. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν όταν η δημοσιευμένη εργασία του στο περιοδικό Cell το 2015 ανακηρύχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στη βιολογία παγκοσμίως και μνημονεύτηκε στο περιοδικό Science.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

