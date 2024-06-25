Ευάγγελος Αποστολάκης: Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα;

«Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα; Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, όλα τα κόμματα ενισχύονται, όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτές. Η διαδικασία με την οποία διαχειρίζονται τα χρήματα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά το ότι διακινούνται χρήματα μαύρα στα κόμματα είναι γεγονός» είπε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ο κ. Αποστολάκης εξέφρασε απογοήτευση για το ποσοστό που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι κάτι δεν λειτούργησε σωστά στον κομματικό μηχανισμό, τόσο σε τοπικό όσο και συντονιστικό επίπεδο. Επισήμανε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις στο μέλλον.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να υπήρξαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν το κόμμα για να μην ενισχυθεί ο Στέφανος Κασσελάκης, ο κ. Αποστολάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένοι που δεν συνεισφέρουν ενεργά στην προσπάθεια.

Σχετικά με τις φήμες για «ρήξη» μεταξύ Στέφανου Κασσελάκη και Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχουν τέτοιες τάσεις από καμία πλευρά και ότι και οι δύο κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, απαντώντας στις ερωτήσεις για τις κρίσεις και τις αντιδράσεις εντός του κόμματος, εξέφρασε την άποψη ότι οι διαφορετικές απόψεις αποτελούν φυσιολογικό μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να διαγράψει κανέναν λόγω απόψεων.

Πηγή: skai.gr

