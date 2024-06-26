Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, την Πέμπτη 4 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος με σκοπό την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα την Κυριακή στις 7 Ιουλίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και το κείμενο με το οποίο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν τη σύγκληση των οργάνων προκειμένου να συζητήσουν τα όσα ανέφερε ο κ. Κασσελάκης τα τελευταία 24ωρα γύρω από το «μαύρο χρήμα» στα κόμματα.

Σημειώνεται ότι σήμερα Τετάρτη υπήρξαν τρεις παραιτήσεις από τα όργανα. Συγκεκριμένα την παραίτησή τους από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και από το κόμμα, ανακοίνωσαν οι Διονύσης Τεμπονέρας, Αντώνης Κοτσακάς και Χάρης Τσιόκας, με ένα κείμενο στο οποίο μεταξύ άλλων χαρακτηρίζουν τουλάχιστον «άκομψες» τις δηλώσεις Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

