«Αυγή»: Κλείνει το καθημερινό φύλλο της εφημερίδας

Αναστέλλεται η καθημερινή έκδοση της ιστορικής εφημερίδας της Αριστεράς «Αυγή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με το Δ.Σ. της εταιρείας έλαβαν αυτή την απόφαση στο περιθώριο των οικονομικών προβλημάτων για τα οποία κάνει λόγο από την πλευρά της Κουμουνδούρου.

Σκοπός είναι να ακολουθηθεί ένα μοντέλο εξυγίανσης τόσο για το έντυπο όσο και για τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», αντίστοιχο με το μοντέλο που θα ακολουθηθεί στο κόμμα.

Υπήρξε νωρίτερα σχετική ενημέρωση των εργαζόμενων, αλλά και διαβεβαίωση πως δε θα υπάρξουν απολύσεις.

Τι ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής

Τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αναστολή του ημερήσιου φύλλου εξηγεί σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας «Η Αυγή».

Όπως σημειώνεται, στόχος είναι η αναβάθμιση της κυριακάτικης έκδοσης και της ιστοσελίδας «avgi.gr» στο πλαίσιο του οικονομικού εξορθολογισμού και με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στο πλαίσιο του οικονομικού εξορθολογισμού και με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνεννόηση με τον βασικό μέτοχο, την αναστολή της έκδοσης του ημερήσιου φύλλου της εφημερίδας ''Η Αυγή'' με σκοπό την αναβάθμιση της κυριακάτικης έκδοσης και της ιστοσελίδας "avgi.gr"

»Σημειώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, σε συνάρτηση και της επικρατούσας κατάστασης στα έντυπα μέσα, οι πωλήσεις της καθημερινής έντυπης έκδοσης σ΄ όλη τη χώρα δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 750 φύλλα ημερησίως.

»Το διοικητικό συμβούλιο θα παρουσιάσει το πλάνο του για τον εκσυγχρονισμό του Μέσου και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

»Καλούμε τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες που αποτελούν διαχρονικά τη δύναμη της εφημερίδας, να τη στηρίξουν και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι έχουν συγκαλέσει συνέλευση για το απόγευμα στα γραφεία της εφημερίδας. «Μόλις μας ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, κλείνει από ΑΥΡΙΟ το καθημερινό φύλλο της ΑΥΓΗΣ. Ως εκ τούτου, καλούμε συνέλευση σήμερα στις 7μμ στα γραφεία της εφημερίδας, προκειμένου να οργανώσουμε τη συλλογική μας αντίδραση. Στη συνέλευση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των σωματείων μας», αναφέρεται στο κάλεσμα τους για τη συνέλευση.

H Aυγή, πρωτοεκδόθηκε τον Αύγουστο του 1952.

