Κασσελάκης: Ένα συνέδριο εν κρυπτώ - Ο ΣΥΡΙΖΑ τελεί υπό κατάληψη

Δριμύ κατηγορώ στην πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του κάνοντας λόγο ότι το κόμμα βρίσκεται «υπό κατάληψη».

Ο κ. Κασσελάκης κάνει λόγο για «εν κρυπτώ συνέδριο», απευθύνοντας κάλεσμα στους συνέδρους που έχουν εκλεγεί να βρίσκονται στο χώρο του συνεδρίου.

«Εκλεγμένοι σύνεδροι που μία μέρα πριν από το συνέδριο δεν έχουν ειδοποιηθεί αν τους έχει καρατομήσει το «στρατοδικείο των 87» ή όχι.

-Έχουν ειδοποιήσει μόνο τους δικούς τους συνέδρους, κάνουν τηλεδιασκέψεις μαζί τους, τους ενημερώνουν, ζητούν «επειγόντως» τα mail τους για ψηφιακές ψηφοφορίες, την ώρα που η πλειοψηφία των συνέδρων είναι στο σκοτάδι πληρώνοντας ότι στηρίζει την υποψηφιότητά μου.

(Ήδη δημοσιεύτηκε φωτογραφία που αποδεικνύει τη σοβαρή παραβίαση της ισότητας μεταξύ των συνέδρων - περισσότερα από εμένα γι’ αυτό το θέμα σε λίγο).

-Το επίσημο site του κόμματος syriza.gr αναφέρει για την αυριανή μέρα έναρξης του Συνεδρίου: «Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αύριο»!

Ένα συνέδριο εν κρυπτώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τελεί υπό κατάληψη.

Αύριο όλοι οι εκλεγμένοι σύνεδροι να είστε στον χώρο του Συνεδρίου.

Νόμιμα. Πολιτισμένα. Ηθικά.

Η Δημοκρατία θα επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο σκοτάδι και αν επιστρατεύσουν οι αρνητές της.

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 7, 2024

Πηγή: skai.gr

