«Η Δημοκρατία επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, σε νέα του ανάρτηση για τις χθεσινές εκλογές, ο Στέφανος Κασσελάκης, στην οποία γνωστοποιεί «τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στη χώρα και ανά περιφέρεια, βάσει των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών στις ΟΜ όπου διεξήχθησαν εκλογές στις 2 και 3 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ελλάδα σύνολο:
1983 - 1538
56,32% - 43,68%
Περιφέρειες:
Αττική : 805-532
Κεντρική Μακεδονία: 267-195
Πελοπόννησος : 126-70
Κρήτη: 148-142
Στερεά Ελλάδα: 97-44
Θεσσαλία: 95-93
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 66-53
Δυτική Ελλάδα: 140- 163
Ήπειρος: 72-86
Δυτική Μακεδονία: 52-53
Βόρειο Αιγαίο: 33-15
Νότιο Αιγαίο: 47-30
Ιόνια: 23-58
Απόδημοι*: 12-4
*Δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.
