«Η Δημοκρατία επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, σε νέα του ανάρτηση για τις χθεσινές εκλογές, ο Στέφανος Κασσελάκης, στην οποία γνωστοποιεί «τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στη χώρα και ανά περιφέρεια, βάσει των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών στις ΟΜ όπου διεξήχθησαν εκλογές στις 2 και 3 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ελλάδα σύνολο:

1983 - 1538

56,32% - 43,68%

Περιφέρειες:

Αττική : 805-532

Κεντρική Μακεδονία: 267-195

Πελοπόννησος : 126-70

Κρήτη: 148-142

Στερεά Ελλάδα: 97-44

Θεσσαλία: 95-93

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 66-53

Δυτική Ελλάδα: 140- 163

Ήπειρος: 72-86

Δυτική Μακεδονία: 52-53

Βόρειο Αιγαίο: 33-15

Νότιο Αιγαίο: 47-30

Ιόνια: 23-58

Απόδημοι*: 12-4

*Δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

