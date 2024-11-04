Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα: Η Δημοκρατία επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνολο συνέδρων υπέρ Στέφανου Κασσελάκη 1.983 ψήφοι έναντι 1.538 που υποστηρίζουν άλλες υποψηφιότητες

ΣΥΡΙΖΑ

«Η Δημοκρατία επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, σε νέα του ανάρτηση για τις χθεσινές εκλογές, ο Στέφανος Κασσελάκης, στην οποία γνωστοποιεί «τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στη χώρα και ανά περιφέρεια, βάσει των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών στις ΟΜ όπου διεξήχθησαν εκλογές στις 2 και 3 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ελλάδα σύνολο:
1983 - 1538
56,32% - 43,68%

Περιφέρειες:
Αττική : 805-532
Κεντρική Μακεδονία: 267-195
Πελοπόννησος : 126-70
Κρήτη: 148-142
Στερεά Ελλάδα: 97-44
Θεσσαλία: 95-93
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 66-53
Δυτική Ελλάδα: 140- 163
Ήπειρος: 72-86
Δυτική Μακεδονία: 52-53 
Βόρειο Αιγαίο: 33-15
Νότιο Αιγαίο: 47-30
Ιόνια: 23-58
Απόδημοι*: 12-4
*Δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Κασσελάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark