Δένδιας: Προχωράμε με μια πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση, την «Ατζέντα 2030»

«Προχωράμε με μια πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Την έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030». Σε αυτό το πλαίσιο, η Εφεδρεία έχει σημαίνοντα ρόλο. Η Εφεδρεία θα μεταρρυθμιστεί και αυτή». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος μετέβη σήμερα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στο πεδίο ασκήσεως - πεδίο βολής Λιτοχώρου όπου παρακολούθησε την τελική φάση της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Επώνυμος Ήρωας '24», στην οποία συμμετέχουν έφεδροι της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (2η ΜΑΛ και Β' ΜΚΔ), όπως και προσωπικό της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.

Απευθυνόμενος στους εφέδρους ο κ. Δένδιας πρόσθεσε πως «Αποδείξατε αυτές τις τελευταίες έξι ημέρες - και σήμερα μπροστά σε κοινό - ότι η Εφεδρεία μπορεί λαμπρά να επιτελέσει τον ρόλο της».

Τον υπουργό συνόδευσαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για τη μετεκπαίδευση των εφέδρων στο πλαίσιο της άσκησης, οι δραστηριότητες της οποίας ξεκίνησαν στις 3 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 8 Νοεμβρίου 2024. Ακολούθως έγινε παρουσίαση των αντικειμενικών σκοπών της άσκησης και η εκτέλεσή της από τα εμπλεκόμενα στρατιωτικά τμήματα.

Την άσκηση «Επώνυμος Ήρωας '24» παρακολούθησαν ο διοικητής της 1 Στρατιάς «Αχιλλέας» Δημόκριτος Κωνσταντάκος, ο διοικητής Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη» αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) αντιστράτηγος Προκόπιος Μαυραγάνης και ο διοικητής Γ' Σώματος Στρατού «Μέγας Αλέξανδρος» αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης.

Παρόντες ήταν επίσης η υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου και οι βουλευτές Πιερίας Ξενοφών Μπαραλιάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας.

«Οι ασκήσεις των Εφέδρων είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Αναδεικνύουν τις δυνατότητες του θεσμού της Εφεδρείας, στις οποίες πιστεύω απολύτως» επισήμανε ο κ. Δένδιας. «Υπάρχει», συνέχισε, «ένας λαμπρός κορμός επαγγελματικών στελεχών, αλλά οι μύες είναι οι πολίτες που κρατούν όπλο για να υπερασπίσουν την πατρίδα τους. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή, αλλά και ένα τεράστιο καθήκον, ένα συνταγματικό καθήκον των Ελλήνων».

«Ο κόσμος αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Πρέπει να εξελιχθούμε για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε αυτά που έχουμε: την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Θα δημιουργήσουμε λοιπόν μια πολύ ισχυρή Εφεδρεία σε εθελοντική βάση. Δεν έχουμε ανάγκη όποιου δεν θέλει να βοηθήσει την πατρίδα. Υπάρχουν αρκετοί που την αγαπούν και θέλουν. Και αυτοί είναι όχι απλώς οι περισσότεροι, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί τα συστήματα αλλάζουν, οι δυνατότητες μας μεγεθύνονται, αλλά μεγεθύνονται και οι απειλές» συμπλήρωσε. Και υπογράμμισε πως «Πρέπει να εκπαιδευτείτε στη χρήση drones. Πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε συστήματα αντι-drone. Την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ, θα πετάνε drones πάνω από τα κεφάλια σας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

