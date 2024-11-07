Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα στη Βουδαπέστη ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει «να αναθέτουν αιωνίως» την ασφάλειά τους στους Αμερικανούς και οφείλουν ευρύτερα «να υπερασπισθούν» τα «συμφέροντά» τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

«Είναι μία στιγμή της Ιστορίας που είναι αποφασιστική για μας τους Ευρωπαίους. Στο βάθος, το ζήτημα που μας τίθεται είναι: θέλουμε να διαβάζουμε την Ιστορία που γράφεται από άλλους, για τους πολέμους που εξαπολύονται από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για τις αμερικανικές εκλογές, τις τεχνολογικές και εμπορικές επιλογές που κάνουν οι Κινέζοι; Ή θέλουμε να γράφουμε την Ιστορία; Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να τη γράψουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Πολύ επιθετικός, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ υπενθυμίζοντας ότι «ορισμένοι γύρω από το τραπέζι αυτό τον έχουμε γνωρίσει, πριν από τέσσερα χρόνια, κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

«Εξελέγη από τον αμερικανικό λαό και θα υπερασπισθεί το συμφέρον των Αμερικανών και αυτό είναι νόμιμο και καλό πράγμα. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε το συμφέρον των Ευρωπαίων», είπε.

«Θεωρώ ότι αυτό είναι προτεραιότητά μας. Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε σε έναν αφελή "διατλαντισμό", ούτε στην αμφισβήτηση των συμμαχιών μας, ούτε επίσης σε έναν στενόμυαλο εθνικισμό που δεν θα μας επέτρεπε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Για μένα, είναι απλό, ο κόσμος αποτελείται από φυτοφάγους και σαρκοφάγους. Αν αποφασίσουμε να παραμείνουμε φυτοφάγοι, οι σαρκοφάγοι θα νικήσουν και θα είμαστε αγορά γι' αυτούς», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας χρησιμοποιώντας την μεταφορά για να προτρέψει τους Ευρωπαίους να είναι «τουλάχιστον» «σαρκοφάγοι».

«Δεν θέλω να είμαστε επιθετικοί, θέλω μόνο να ξέρουμε να υπερασπισθούμε κάθε ένα από τα θέματα αυτά. Αλλά δεν θέλω να αφήσω την Ευρώπη ως ένα καταπληκτικό πεδίο κατοικούμενο από φυτοφάγους που οι σαρκοφάγοι θα έρθουν να καταβροχθίσουν, σύμφωνα με την ατζέντα τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

