Με ένα δηκτικό σχόλιο απαντούν πηγές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον Στέφανο Κασσελάκη, τον οποίο κατηγορούν εκ νέου για «τραμπικές πρακτικές».

Ειδικότερα, οι πηγές από την πλευρά της πλειοψηφίας αναφέρουν «Συγχαρητήρια στον κύριο Κασσελάκη! Εχτές το απόγευμα ισχυρίζονταν ότι έχει 70%, τώρα λέει 56%, αύριο θα λέει 45%, και μεθαύριο 30%».

«Προετοιμάζει πυρετωδώς το δικό του κόμμα και για αυτό δεν του έχει μείνει καμία αίσθηση σοβαρότητας. Με πρακτικές Τραμπ συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα» προσθέτουν.

Οι ίδιες πηγές παραπέμπουν τη διαμάχη με τον Στέφανο Κασσελάκη στο συνέδριο του κόμματος όπου, όπως τονίζουν, «θα συγκρουστεί, όμως, μετωπικά με την αλήθεια και τα πραγματικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία, περίπου τα 2/3 των συνέδρων πρόσκεινται στις θέσεις της πλειοψηφίας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.