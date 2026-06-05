Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Φάταχ, το κόμμα του προέδρου Αμπάς, δεν αναμένεται να εκπροσωπηθεί, σε αντίθεση με το Ρεύμα Δημοκρατικής Μεταρρύθμισης του Μοχάμεντ Νταχλάν

Ο Νταχλάν προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να του διαβιβάσει αρμοδιότητες στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας

Ο Νταχλάν αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς Παλαιστίνιους, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να επιχειρήσει να επιβάλει μια εναλλακτική διοίκηση στη Γάζα με την υποστήριξη ξένων δυνάμεων

Παλαιστινιακά κινήματα αναμένεται να συζητήσουν αύριο, Σάββατο, στην Αίγυπτο για το μέλλον της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από συγκλίνουσες πηγές, την ώρα που επανέρχεται το ενδεχόμενο ενός αυξημένου ρόλου για τον Μοχάμεντ Νταχλάν, αντίπαλο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, στη διαχείριση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο εδάφους.

Εκπρόσωποι της Χαμάς, του Ισλαμικού Τζιχάντ και του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), μεταξύ άλλων, αναμένεται να συνεδριάσουν επί δύο ημέρες στο Κάιρο έπειτα από πρόσκληση της Αιγύπτου, για να μιλήσουν κυρίως για την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, δήλωσε παλαιστινιακή πολιτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Η Φάταχ, το κόμμα του προέδρου Αμπάς, δεν αναμένεται να εκπροσωπηθεί, σε αντίθεση με το Ρεύμα Δημοκρατικής Μεταρρύθμισης του Νταχλάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την Κυριακή, θα διεξαχθεί επίσης συνάντηση με εκπροσώπους των χωρών που μεσολαβούν στην εκεχειρία, όπως και με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα στο "Συμβούλιο ειρήνης" που συγκρότησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με άλλη παλαιστινιακή πολιτική πηγή που ζήτησε επίσης να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μοχάμεντ Νταχλάν προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να του διαβιβάσει αρμοδιότητες στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας και την είσοδο μιας τεχνοκρατικής επιτροπής, η οποία έχει ήδη διοριστεί, και είναι αρμόδια για την προσωρινή διαχείριση του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο από διπλωματική πηγή.

Ο Νταχλάν, πρώην επικεφαλής της Προληπτικής Ασφάλειας στη Γάζα και με καταγωγή από τον παλαιστινιακό θύλακα, φέρεται να παρουσίασε ένα σχέδιο, σύμφωνα με την πηγή αυτή, αναφέροντας κυρίως τις προκλήσεις για την ασφάλεια.

Οι συναντήσεις στην Αίγυπτο επρόκειτο να διεξαχθούν αρχικά την Τέταρτη στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ελ Αλαμέιν, στον βορρά, αλλά αναβλήθηκαν.

«Το Κάιρο εκτιμά ότι είναι επείγουσα ανάγκη να μπει τέλος στην επιδείνωση της καθημερινότητας των Παλαιστινίων στη Γάζα» από φόβο μήπως το Ισραήλ «προσπαθεί να υπονομεύσει» το αμερικανικό σχέδιο, αναφέρει ο Παλαιστίνιος πολιτικός επιστήμονας Μχαϊμάρ Αμπούσαντα.

Η Αίγυπτος και άλλες μεσολαβήτριες χώρες θέλησαν λοιπόν να συγκεντρώσουν τα πολιτικά κινήματα για να "βρεθεί μια νέα φόρμουλα ώστε η Χαμάς να δεχτεί τον αφοπλισμό και να αποφευχθούν νέες ισραηλινές καταστροφές", προσθέτει.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται καθώς το θέμα της μεταπολεμικής διακυβέρνησης παραμένει ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε επιστροφή της Χαμάς στην ηγεσία του θύλακα αλλά απορρίπτει επίσης, σε αυτό το στάδιο, μια απευθείας ανάληψη της εξουσίας από την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Χαμάς απαιτεί την εγκαθίδρυση μιας παλαιστινιακής διοίκησης πριν εξετάσει το ενδεχόμενο της παράδοσης ενός μέρους του οπλοστασίου της.

Ο Νταχλάν και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, διατηρούν επαφές εδώ και χρόνια και διερευνούν τρόπους συνεργασίας για το μέλλον της Γάζας, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μοχάμεντ Νταχλάν, ο οποίος αποπέμφθηκε από τη Φάταχ το 2011 και εγκαταστάθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διατηρεί δίκτυα επιρροής σε αραβικές και δυτικές πρωτεύουσες.

Ωστόσο, αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς Παλαιστίνιους, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να επιχειρήσει να επιβάλει μια εναλλακτική διοίκηση στη Γάζα με την υποστήριξη ξένων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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