Στις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της Αριδαίας παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την 112η επέτειο της απελευθέρωσης της Αριδαίας από τους Τούρκους.

Από την πλευρά μας, πιστεύουμε στην ευημερία, την πρόοδο και την ειρήνη όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής.

Θεμέλιο, όμως, αυτής της προσέγγισης είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο.

Δυστυχώς, από την πλευρά της Τουρκίας δεν βλέπουμε μία ανάλογη αντιμετώπιση. Η αναθεωρητική θεωρία της "Γαλάζιας Πατρίδας" είναι επικίνδυνη για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής».

Πηγή: skai.gr

