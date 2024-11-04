Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε το Σάββατο επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Σε αυτήν, ο κ. Δούκας ζητά νομοθετική ρύθμιση που θα αυστηροποιεί τόσο τις ποινές όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κατά το οποίο μαθητές εκτέθηκαν σε κίνδυνο μετά την παράνομη διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ, αναδείχθηκε το πρόβλημα των πλημμελών ελέγχων που διενεργούνται σε χώρους διασκέδασης, καθώς και της διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας των καταστημάτων αυτών.

Ο Δήμος της Αθήνας στο συγκεκριμένο περιστατικό παρενέβη άμεσα και με τάχιστες διαδικασίες σφράγισε το συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το περιστατικό αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό. Οι μαρτυρίες που είδαν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν ότι παρόμοια περιστατικά παράνομης διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους, συμβαίνουν και σε άλλους χώρους διασκέδασης.

Ζητάμε νομοθετική ρύθμιση για τα κάτωθι:

α) η διαπίστωση μετά από έλεγχο έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ως ανωτέρω θα πρέπει να επιφέρει την άμεση κι επιτόπου σφράγιση του κέντρου χωρίς τη δυνατότητα αναστολής, και

β) την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας τόσο στα κέντρα διασκέδασης όσο και γενικότερα στα Κ.Υ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας αυτής και ότι τηρούνται πραγματικά όλοι οι όροι υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται.

Έχουμε χρέος να μεταρρυθμίσουμε τις δομές και να αποκτήσουμε όλα τα μέσα που χρειάζονται για την προστασία των παιδιών, αλλά και για να σταλεί μήνυμα μηδενικής ανοχής, σε όσους παρανομούν».

Πηγή: skai.gr

