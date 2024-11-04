«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ για τα αποτελέσματα - «Φωτιά» παίρνει ήδη το συνέδριο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στις φοιτητικές εκλογές πάντα υπήρχαν δυο νικητές. Στα κοινοβουλευτικά κόμματα και μάλιστα στη δύναμη που κατέχει τη θεσμική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτέ. Την πρωτιά «έσπασε» ο ΣΥΡΙΖΑ που από το Σάββατο το βράδυ η νέα πλειοψηφία και η πλευρά Κασσελάκη δίνουν τα δικά τους αποτελέσματα. Κανείς δεν χάνει και οι δυο επικρατούν άνετα. Ένα είναι πλέον το σίγουρο: με βάση αυτά τα γεγονότα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή έχει πάρει ήδη «φωτιά».

Τα δυο «στρατόπεδα» έχουν δημοσιοποιήσει αποτελέσματα ανά Οργάνωση Μελών που σε πολλές περιπτώσεις διαφωνούν μεταξύ τους. Επέλεξαν μόνο αυτά στα οποία προηγούνται στις περισσότερες περιπτώσεις; Η σύγχυση που έχει προκληθεί είναι μεγάλη. Για παράδειγμα στα Μέγαρα και οι δυο υποστήριξαν πως προηγούνται με 5-2. Η Α΄ Θεσσαλονίκης είναι 97-87 υπέρ των «87» ή 114-93 υπέρ του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ; Κάποιος μετράει, λάθος, κάποιος δεν μετρά ολοκληρωμένα, ή κάποιος δίνει λανθασμένα στοιχεία. Ο πόλεμος των διαρροών ήταν συνεχής μέχρι αργά χθες το βράδυ που έβγαιναν τα τελευταία στοιχεία από κάθε πλευρά.

Οι «87» υποστήριζαν πως προηγούνται μεταξύ άλλων σε: Κεφαλονιά 11-5, Αχαΐα 91-49, Αιτωλοακαρνανία 46-18, Εύβοια 21-6, Γρεβενά 9-4, Άρτα 35-12, Β΄ Θεσσαλονίκης 41-16, Σέρρες 23-8, Θεσπρωτία 15-9, Ημαθία 26-11, Πρέβεζα 21-9, Χανιά 36-22, Λάρισα 47-22 κ.α.

Από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη έδιναν ως αποτελέσματα: Πατησίων 28, Παγκράτι 18 – 3, Μαγνησία 26-26, Βόρεια Δωδεκάνησα 14-3, Ά Αθήνας 172 – 60, Δυτική Αθήνα 142 – 61, Ανατολική Αττική 114 – 63 κ.α.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ήδη, πάντως πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα και με ανάρτησή του ευχαρίστησε τα χιλιάδες μέλη που προσήλθαν στις κάλπες και όπως ανέφερε «σήμερα κάνατε το πρώτο μεγάλο βήμα για την επιστροφή της Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε μάλιστα πως «δυστυχώς εδώ και μήνες μια μικρή ομάδα έχει αποφασίσει να διαγράψει τη λέξη αυτή από το λεξιλόγιό της. Σήμερα, θα έπρεπε να αποδεχτούν το αποτέλεσμα – που είναι υπογεγραμμένο και ελεγμένο από κάθε ΟΜ και Νομαρχιακή – και να πάμε ομαλά στο συνέδριο. Αντί για αυτό διάλεξαν να βγάλουν fake αποτελέσματα. Γνωστός μη επώνυμος λογαριασμός στο «Χ», που υποστηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη, σε διάγραμμα που δημοσιοποίησε ισχυριζόταν μετά τα μεσάνυχτα πως ο Στέφανος Κασσελάκης διαθέτει 1795 συνέδρους και οι «87» 1304.

Η πλευρά της πλειοψηφίας με τα στοιχεία που είχε εκτιμούσε πως η νίκη υπέρ της θα διαμορφωθεί σε ένα ποσοστό 65% έναντι 35% της άλλης πλευράς και πως τα μη πραγματικά ποσοστά του Στέφανου Κασσελάκη θα φανούν στο συνέδριο.

Νωρίς το βράδυ ο επίσημες διαρροές των δυο στρατοπέδων ανέφεραν: Η πλευρά Κασσελάκη μιλούσε για 1.009 που στηρίζουν τον πρώην πρόεδρο και 536 κάποιον άλλον. 671 - 331 υπέρ της πλειοψηφίας έδινα οι «87» δηλαδή ποσοστό 67% και προσέθεταν: «Ο Στέφανος Κασσελάκης απόψε παραδέχτηκε την ήττα του θριαμβολογώντας για αυτήν. Παράλληλα χτίζει την επιχειρηματολογία του για την αμφισβήτηση του αποτελέσματος του συνεδρίου που θα είναι συντριπτικό εναντίον του. Καλή τύχη στον ίδιο και στο "business friendly" κόμματός του».

Υπάρχουν δυο εντελώς διαφορετικές οπτικές για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που δείχνει πως πολλά πράγματα δεν πάνε καλά στο κόμμα. Η διάσπαση είναι θέμα χρόνου και όλοι το γνωρίζουν πια. Με αυτά τα δεδομένα, αλλά και από το γεγονός πως ενδεχομένως να μπουν στο «μικροσκόπιο» της Κουμουνδούρου περιπτώσεις καταγγελιών που υπήρξαν για παραβίαση των κανόνων της ψηφοφορίας η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός από ιδιαιτέρως τοξική θα είναι και κρίσιμη.

