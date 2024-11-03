Νικήτρια... η ένταση αναδείχθηκε και τη δεύτερη μέρα της εσωκομματικής διαδικασίας στον ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή των συνέδρων. Εντάσεις, ακόμα και διαπληκτισμοί, σημειώθηκαν σε διάφορα κέντρα που κλήθηκαν να ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ δεν έλειψαν και σήμερα, οι αιχμές και οι καταγγελίες από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη και η αντίδραση της πλειοψηφίας για τη διαδικασία.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες... πραγματικότητες, σε ότι αφορά την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων και την εκλογή των συνέδρων.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία, τα πραγματικά αποτελέσματα ως τώρα είναι 671 - 331 υπέρ της. Δηλαδή ποσοστό 67% υπέρ της πλειοψηφίας. «Ο κ. Κασσελάκης με λογικές Τραμπ συνεχίζει για ακόμη μια μέρα να αντιστρέφει την πραγματικότητα με προφανή στόχο να τορπιλίσει τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ προετοιμάζοντας το νέο «business friendly» κόμμα του», σχολίασαν πηγές της πλειοψηφίας..

Η πλευρά Κασσελάκη από την άλλη, υποστηρίζει ότι έχει «κερδίσει» με τις μέχρι τώρα καταμετρήσεις 1009 συνέδρους, ενώ οι υπόλοιποι έχουν 536. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι στο 65% υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη.

Ενδεικτικά αποτελέσματα σε περιοχές σύμφωνα με την πλειοψηφία:

Κεφαλονιά 11-5 υπέρ πλειοψηφίας

Αχαΐα 91-49 υπέρ της πλειοψηφίας

Αιτωλοακαρνανία 46-18 υπέρ της πλειοψηφίας

Εύβοια 21-6 υπέρ της πλειοψηφίας

Γρεβενά 9-4 υπέρ της πλειοψηφίας

Άρτα 35-12 υπέρ της πλειοψηφίας

Α Θεσσαλονίκης 97-87 υπέρ της πλειοψηφίας

Β Θεσσαλονίκης 41-16 υπέρ της πλειοψηφίας

Σέρρες 23-8 υπέρ της πλειοψηφίας

Θεσπρωτία 15-9 υπέρ της πλειοψηφίας

Ημαθία 26-11 υπέρ της πλειοψηφίας

Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας 47-22 υπέρ της πλειοψηφίας

Αποτελέσματα από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη:

ΟΜ Σαρωνικου 12-0 υπέρ Κασσελάκη

Κατω Αχαρναί 5-1 υπέρ Κασσελάκη

Ιστορικό Κέντρο Αθήνας 9-0 υπέρ Κασσελάκη

Καματερό 7-0 υπέρ Κασσελάκη

Καλλικράτεια 5-0 υπέρ Κασσελάκη

Σιθωνία 5-0 υπέρ Κασσελάκη

ορμύλια 3- 0 υπέρ Κασσελάκη

Αρναία 1-0 υπέρ Κασσελάκη

Ιερισσος 4-0 υπέρ Κασσελάκη

Πολύγυρος 5-0 υπέρ Κασσελάκη

Ο.Μ Χωρυγίου 2-0 υπέρ Κασσελάκη

Ο.Μ Γουμένισσας 3-0 υπέρ Κασσελάκη

Μαρκόπουλο Αττικής 6-1

Ιερισσός Ηρακλείου 5-0 υπέρ Κασσελάκη

Ανατολικές συνοικίες Ηρακλείου 7-0 υπέρ Κασσελάκη

Αμπελόκηποι 9 -1 υπέρ Κασσελάκη

Θερισσος Ηρακλείου 5-0 υπέρ Κασσελάκη

ανατολικός συν Ηρακλείου 7-0 υπέρ Κασσελάκη

Ιεραπετρα 3-4 υπέρ Κασσελάκη

Μέγαρα 5-2

Λαύριο 5-4 υπέρ Κασσελακη

Ανατολική Αττική 42 - 16 και ένας ουδέτερος

Σητεία 3-1 υπέρ Κασσελάκη

Λευκός πύργος 5-0

Λαύριο 6-3

Κυψέλη 9-1

Ξάνθη

Ανατολικά 9-0

Δυτικά 6-4

Κεραμεικος 10-4

ΝΕ Λακωνιας 19-1

Η Αν. Αττική σε 7 από 17 ΟΜ (χθες και σήμερα μέχρι τώρα) 42 - 16

Νομαρχιακή Φωκίδας 11-3



