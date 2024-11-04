Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε πάνελ στο πλαίσιο της 6ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών εκλεγμένων στα Επιμελητήρια ενώ γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συζήτηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τον σχεδιασμό ειδικών προϊόντων ασφάλισης υγείας που θα συνδέονται με τα δημόσια νοσοκομεία.

Όπως είπε, σχεδιάζονται κίνητρα για μεγαλύτερη συνεργασία του ΕΣΥ με την ασφαλιστική αγορά κι αυτό θα γίνει μέσα από νέα προϊόντα.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ήδη αναπτύσσεται σχέδιο από το υπουργείο Υγείας και η μεταρρύθμιση στο σύστημα DRGs (Diagnosis Related Groups - Σύστημα Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων), θα φέρει νέα δεδομένα και θα αγγίξει και την ιδιωτική ασφάλιση.

Αυτά αναφέρονται σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τη συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου και είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης: «Οικονομία της Υγείας και Ιδιωτική Ασφάλιση. Η Επόμενη μέρα».

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του επιμελητηρίου, από τους μετέχοντες στο πάνελ (Β. Αποστολόπουλο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Γ. Καντώρο, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, Αθ. Βοζίκης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ι. Χατζηθεοδοσίου πρόεδρος ΕΕΑ) επισημάνθηκε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την δυναμική σχέση μεταξύ της οικονομίας της υγείας και της ασφαλιστικής αγοράς.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το βίντεο με το πάνελ διαλόγου για την Υγεία στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/QN5ED1VP0ww

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στο υφιστάμενο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τις αυξήσεις χρέωσης στα νοσήλια, γεγονός που οδηγεί, αφενός, σε ανατιμήσει των συμβολαίων Υγείας και, αφετέρου, σε ακυρώσεις συμβολαίων. Ο πρόεδρος ζήτησε να υπάρξει "τιμοκατάλογος" και να αλλάξει και το πλαίσιο που σήμερα καθιστά δύσκολες τις επενδύσεις στην Υγεία.

Επίσης ο κ. Χατζηθεοδοσίου μιλώντας για το μέλλον επισήμανε ότι οι συνθήκες δημιουργούν συνεχώς νέα θέματα που πρέπει να επιλυθούν για τα οποία η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει λόγο και θα πρέπει να τον διεκδικεί.

Οι σύνεδροι τοποθετήθηκαν και σε διάφορα άλλα θέματα του κλάδου (διεκδικήσεις, κατάργηση φόρων στα ασφάλιστρα, ενίσχυση της δικτύωσης, εκπαίδευση, είσοδος νέων στο επάγγελμα, κα) και, από την πλευρά της ΕΑΕΕ, η γενική διευθύντρια Ελίνα Παπασπυροπούλου μετέφερε το ενδιαφέρον της ένωσης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και τις ενέργειές της για την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή συνδιάσκεψη, οργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά με συνδιοργανωτές, όπως κάθε χρόνο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία, που αποτελεί ένα ετήσιο γεγονός για τον κλάδο, ξεκίνησε από την Αθήνα και το ΕΕΑ και κυκλικά πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις έδρες των άλλων δύο επιμελητηρίων.

Βράβευση

Τέλος, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον επαγγελματία Κώστα Μαρκουλιδάκη, για την συμβολή του στην ανάδειξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.