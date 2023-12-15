Τη σημασία της θεσμοθέτησης κοινών διμερών μηχανισμών μεταξύ των μέσων ενημέρωσης Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να διατηρηθεί το θετικό κλίμα που διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπός του, Φαχρετίν Αλτούν.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο φόρουμ εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκε αρχικά στις 19 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη και στη δεύτερη αντίστοιχη διοργάνωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου.

Ο Φαχρεττίν Αλτούν διαπιστώνει ότι η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα «και σε αυτό το σημείο είδαμε ότι έχει δημιουργηθεί εκεί ένας πολύ σοβαρός μηχανισμός, ένας μηχανισμός που θα λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας», γεγονός που -όπως επισημαίνει- αποτυπώθηκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει ο κ. Αλτούν «και εμείς στο δικό μας πεδίο, έχουμε καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας στους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας. Προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε αυτές τις σχέσεις υπό αυτή την έννοια, δημιουργώντας όσο το δυνατόν περισσότερους κοινούς μηχανισμούς».

Ο ίδιος παρατηρεί ότι «τις περισσότερες φορές, ο τομέας μας, δηλαδή ο τομέας των ΜΜΕ, δυστυχώς λόγω του γεγονότος ότι η επικρατούσα κουλτούρα δέχεται ως ύψιστη αξία τις ειδήσεις που προκαλούν αίσθηση, λόγω του γεγονότος ότι τα κλικ θεωρούνται κριτήριο επιτυχίας, δυστυχώς προβάλλουν την προοπτική της κρίσης και η δημοσιογραφία της κρίσης επικρατεί της ειδησεογραφίας».

Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, ο ίδιος θεωρεί σημαντικό να συμβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης με τη διαχείριση των σωστών πληροφοριών, όχι με επιβολή από πάνω προς τα κάτω, αλλά με την παροχή σωστών πληροφοριών. «Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη θεσμοθέτηση διμερών μηχανισμών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης» καταλήγει ο Φαχρετίν Αλτούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.