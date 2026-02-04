Καμβάς αντιπαράθεσης η Συνταγματική Αναθεώρηση

Της Δώρας Αντωνίου

Σε κεντρικό πεδίο αποτύπωσης της στρατηγικής των κομμάτων ενόψει των επόμενων εκλογών αναμένεται να εξελιχθεί η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ήδη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας τη σχετική διαδικασία έβαλε ένα πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνει πολιτική ατζέντα, η οποία θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους αρκετούς μήνες. Μπορεί η Συνταγματική Αναθεώρηση να επιβάλλει συναινέσεις, την αναγκαιότητα των οποίων επισήμανε και ο κ. Μητσοτάκης, ωστόσο, καθώς έχουμε εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, μπορεί η σχετική συζήτηση να αξιοποιηθεί και για την ανάδειξη των πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών ανάμεσα στα κόμματα.

Με τα θέματα που ενέταξε στη συζήτηση για την Αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός σκιαγράφησε μια σειρά από στόχους που η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιδιώξει να εκπληρώσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, είναι παγιωμένη αποτύπωση σε όλες τις δημοσκοπήσεις η μεγάλη αμφισβήτηση και καχυποψία των πολιτών για τους θεσμούς. Βάζοντας στο κάδρο της Αναθεώρησης το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η πλειοψηφία επιδιώκει να εμφανιστεί ως μέρος της απάντησης σε αυτή την αγωνία των πολιτών και ως η πολιτική δύναμη που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και επιδιώκει να δώσει λύση.

Με θέματα όπως το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης με παράλληλη αλλαγή στο καθεστώς μονιμότητας στο Δημόσιο επιδιώκεται να επαναβεβαιωθεί το μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης και να απευθυνθεί η κυβερνητική πλειοψηφία στο κοινό του πολιτικού Κέντρου, το οποίο τάσσεται υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, θα επιδιώξει να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ και να του αποδώσει προσπάθεια παρεμπόδισης αναγκαίων τομών.

Η συνταγματική κατοχύρωση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και η συνταγματική πρόβλεψη κοστολόγησης των κομματικών προγραμμάτων είναι επίσης προτάσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης του προφίλ σταθερότητας που η κυβέρνηση προωθεί και θα θέτει ως δίλημμα όλο και πιο εμφατικά στην πορεία προς τις εκλογές.

Με βάσεις τις πρώτες αντιδράσεις που καταγράφονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία θα είναι συγκρουσιακή και ότι οι παραινέσεις για συναίνεση δεν δείχνουν να πιάνουν τόπο. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται στη λογική ότι δεν πρόκειται να δώσουν λευκή επιταγή στην όποια πλειοψηφία διαμορφωθεί μετά τις εκλογές, για να διαμορφώσει το περιεχόμενο των προς αναθεώρηση άρθρων. Ουσιαστικά, η θέση της αντιπολίτευσης είναι ότι οι όποιες συναινέσεις θα πρέπει να επιδιωχθούν τότε και να αποτυπωθούν στην τελική μορφή της αναθεώρησης.

Επικαλούνται, μάλιστα, ως επιχείρημα την αναθεώρηση του άρθρου για την προεδρική εκλογή και κατηγορούν την πλειοψηφία ότι διαμόρφωσε το πλαίσιο αλλαγής του τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να επιδείξει κανέναν σεβασμό στο πνεύμα του Συντάγματος, που επιμένει στην ανάγκη συναινέσεων για τον πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης θεωρούν ότι είναι νωρίς για να προεξοφλεί κανείς το πως θα προχωρήσει η συζήτηση και ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα και στην πορεία μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και να προκύψουν συγκλίσεις. Για την ώρα, πάντως, και παρά την ευχή του πρωθυπουργού η διαδικασία της συνταγματικής Αναθεώρησης «να αποτελέσει μια απάντηση στην τοξικότητα και τη στείρα κομματική περιχαράκωση που διακρίνει το πολιτικό μας σύστημα», δεν διαφαίνεται τέτοια προοπτική.

Πηγή: skai.gr

