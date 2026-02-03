Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που πρωτοστατούν στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στέγαση

Σε τηλεδιάσκεψη για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος στην Ευρώπη συμμετείχε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιου για θέματα Στέγασης DanJørgensen, και με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών από τα κράτη-μέλη.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Πολιτικής για την «Προσιτή Κατοικία» (Affordable Housing Plan), το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας συντονισμένης και συστηματικής ευρωπαϊκής προσέγγισης στο ζήτημα της στέγασης.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συμβάλλει στην ανάδειξη του στεγαστικού σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα, θέτοντάς το κατ’ επανάληψη στην ευρωπαϊκή ατζέντα και συνδέοντάς το με την κοινωνική συνοχή, το δημογραφικό και την ποιότητα ζωής.

Το εγχείρημα στηρίζεται στην καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων αλλά και νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό στεγαστικών πολιτικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πολιτών τους.

Η κα Μιχαηλίδου εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Ελλάδας για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει τη στέγαση με συγκροτημένο και θεσμικό τρόπο.

Κατά τη συζήτηση, η υπουργός υπογράμμισε τη σημασία η νέα ευρωπαϊκή πολιτική να κατευθύνεται κυρίως στη μακροχρόνια και σταθερή κατοικία και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες οικογενειών με παιδιά, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης που αφορά συνολικά την Ευρώπη.



