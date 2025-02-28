Του Γιάννη Ανυφαντή

Ενός λεπτού σιγή τήρησε λίγο μετά τις 09.00 σήμερα το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εκφράζοντας τον σεβασμό της δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Σκύβω ταπεινά το κεφάλι μπροστά στις 57 ψυχές και στους δικούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς που ουσιαστικά δεν μπορούν να ζητήσουν δικαίωση. Γιατί “δικαίωση” θα ήταν να γυρίσουν πίσω τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν Δικαιοσύνη και θα την έχουν, ο κόσμος να χαλάσει», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης από την έδρα του προεδρείου κατά την επετειακή αναφορά, δίνοντας μία υπόσχεση προς όλες τις οικογένειες των Τεμπών ότι «η Ελληνική Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Αναφερόμενος στο κεντρικό σύνθημα των συλλαλητηρίων “δεν έχω οξυγόνο”, ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε: «Το “οξυγόνο”, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πρωταρχικό στοιχείο για τη ζωή. Και κυρίως είναι άχρωμο, άοσμο και άγευστο. Έτσι ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να το κρατήσουμε όλοι. Να το μεταχειριστούμε όπως του πρέπει: ως κάτι πολύτιμο, αχρωμάτιστο και καθαρό από τις δικές μας ταπεινές φιλοδοξίες».

«Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε “καλή” ή “κακή” τη Δικαιοσύνη, κατά πώς μας βολεύει. Η Δικαιοσύνη είναι μία και ανεξάρτητη. Είναι ένας αυτόνομος, ζωντανός οργανισμός με τους δικούς του κανόνες, τους δικούς του ρυθμούς, τις δικές του διαδικασίες. Ας την αφήσουμε λοιπόν να κάνει τη δουλειά της», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, προσθέτοντας πως οι σημερινές συγκεντρώσεις αποτελούν ένα πάνδημο αίτημα για διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά και «μια φωνή γενικευμένου φόβου και αγωνίας που κάποιοι καλλιέργησαν μεθοδικά στον κόσμο για να θολώσουν τα νερά, βγάζοντας τα δικά τους “πορίσματα” και περιφρονώντας τη δικαστική έρευνα».

Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν πολλοί γαλάζιοι βουλευτές, αλλά και μέλη της κυβέρνησης. Από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης παρόντες στην Ολομέλεια ήταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

