Κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης δεν έπεισε ούτε τον κ. Αβραμόπουλο»

«Θα περιμέναμε ένα σχόλιο από τον λαλίστατο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο για όσα αναφέρει στο άρθρο του ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και 'Αμυνας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης που καθημερινά γυρνάει τα κανάλια και παπαγαλίζει χωρίς κανένα σοβαρό επιχείρημα, πως ‘η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει σε 6 χρόνια, όσα δεν έγιναν σε όλη τη μεταπολίτευση', δεν έχει πείσει τον κ.Αβραμόπουλο», σχολιάζει.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι ο κ. Αβραμόπουλος σε άρθρο στο K-report, ισχυρίζεται τα εξής:

«1. Πως ‘η Ελλάδα, παραμένει εγκλωβισμένη σε φοβικά σύνδρομα και αποσπασματικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να παρακολουθεί από το περιθώριο'.

2. ⁠ Πως ‘η Ελλάδα αυτοπεριορίζεται και αφήνει άλλους να καθορίζουν τις εξελίξεις'.

3. ⁠ Πως ‘αντί να εγκλωβίζεται στον φόβο, οφείλει να χαράξει μια νέα στρατηγική, βασισμένη στον ρεαλισμό, την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που καθορίζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Διαφορετικά, θα παραμείνουμε απλοί θεατές, την ώρα που οι γείτονες και οι εταίροι μας αναδιατάσσουν τον χάρτη της περιοχής'».

Κατόπιν αυτών, ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «μια κυβέρνηση που φοβάται να αφήσει ελεύθερους τους βουλευτές της να ψηφίσουν, μια κυβέρνηση που ιστορικά στελέχη κατηγορούν ως φοβική και θεατή των εξελίξεων, δεν μπορεί να σταθεί». Επιπλέον, αναφέρει ότι «όταν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με εμπειρία στην εξωτερική πολιτική επιβεβαιώνουν πλήρως την κριτική, που ασκεί συστηματικά και υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ, είναι πλέον προφανές και στον πιο καλόπιστο πως η πραγματικότητα έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τη Νέα Δημοκρατία». «Πως όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η χώρα σπαταλά πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, πως η κατάσταση που διαμορφώνεται θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αναστραφεί», προσθέτει.

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «η αδράνεια και η ακινησία δεν διασφαλίζουν ‘ήρεμα νερά'. Είναι αδιέξοδη πολιτική, που οδηγεί σε τρικυμίες και αντάρες. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή πορείας».

Πηγή: skai.gr

