Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 5 Αυγούστου έχει ως εξής:

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Το θέμα της συνεδρίασης είναι: «Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, απλούστευση των αδειοδοτήσεων και περαιτέρω περιορισμός της γραφειοκρατίας» με εισηγητή τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.