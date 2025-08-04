Λογαριασμός
Συνεδριάζει την Τρίτη στις 12:00, το ΚΥΣΟΠ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αύριο στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Κυριάκος Μητσοτάκης πορτρέτο

Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 5 Αυγούστου έχει ως εξής:

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Το θέμα της συνεδρίασης είναι: «Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, απλούστευση των αδειοδοτήσεων και περαιτέρω περιορισμός της γραφειοκρατίας» με εισηγητή τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

