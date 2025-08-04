Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 5 Αυγούστου έχει ως εξής:
Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
Το θέμα της συνεδρίασης είναι: «Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, απλούστευση των αδειοδοτήσεων και περαιτέρω περιορισμός της γραφειοκρατίας» με εισηγητή τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.
