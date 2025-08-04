Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: (Νέα) καθυστέρηση της έλευσή της στην Ελλάδα

Σε σίριαλ με πολλά επεισόδια εξελίσσεται η έλευση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε «διαβασμένη» κατά την ακρόασή της ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας στις 9 Ιουλίου, και λίγες ημέρες αργότερα η αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας ενέκρινε τον διορισμό της για τη θέση.

Το επόμενο και τελικό στάδιο για την επικύρωση του διορισμού της ήταν η ψηφοφορία από την ολομέλεια της Γερουσίας, εντούτοις η τελική ψηφοφορία που αναμενόταν για τον διορισμό δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με το CBS News, γερουσιαστές των Δημοκρατικών, υπό τον Τσακ Σούμερ, ηγέτη της Δημοκρατικής μειοψηφίας, ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να απελευθερώσει κεφάλαια (κυρίως κοινωνικής πρόνοιας) ως προϋπόθεση προκειμένου να επικυρώσουν τους διορισμούς σειράς αξιωματούχων που ο Τραμπ θα ήθελε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου.

«Αυτή τη στιγμή, περίπου 140 υποψήφιοι, μεταξύ αυτών και περίπου 30 πρέσβεις, αναμένουν τις σχετικές ψηφοφορίες. Μεταξύ αυτών είναι ο Μάικ Γουόλτς, ο οποίος αναμένει την ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού του ως πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη, και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία προτάθηκε για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά το αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συνηθίζουν να παρεμποδίζουν οι μεν τους διορισμούς των υποψηφίων των δε, συνήθεια που κλιμακώνεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μας εκφοβίσει, να μας παρακάμψει, να μας απειλήσει, να μας βρίσει, αλλά δεν κατάφερε τίποτα» τόνισε σε ανάρτησή του ο Τσακ Σούμερ.

«Ο κλαψιάρης γερουσιαστής Τσακ Σούμερ απαιτεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να εγκρίνει έναν μικρό αριθμό από τους άκρως καταρτισμένους υποψηφίους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να βοηθούν στη διακυβέρνηση της χώρας μας. Αυτή η απαίτηση είναι εξωφρενική και άνευ προηγουμένου και θα ήταν ενοχλητική για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αν γινόταν δεκτή. Είναι πολιτικός εκβιασμός, όπως και να το ονομάσουμε. Πείτε στον Σούμερ, ο οποίος βρίσκεται υπό τρομερή πολιτική πίεση από το ίδιο του το κόμμα, τους Τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, να ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ!» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο TruthSocial.

Δεδομένου ότι ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν επικυρώθηκε πριν από τις θερινές διακοπές της Γερουσίας, η οποία θα παραμείνει κλειστεί έως τα τέλη Αυγούστου, η έλευση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα αναμένεται να καθυστερήσει περαιτέρω.

