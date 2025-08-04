Την διαγραφή της Μαρίας Απατζίδη από το ΠΑΣΟΚ ζητά από την Χαριλάου Τρικούπη η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή δηλώσεις της για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας τόνισαν ότι «το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου του, αντί να καταδικάσει εμπράκτως την εθνικά επιζήμια τοποθέτηση της κ. Μαρίας Απατζίδη, επέλεξε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα, διατυπώνοντας τις γνωστές αντιπολιτευτικές κορώνες. Μπροστά στο αντιπολιτευτικό τους μένος δεν διστάζουν να καλύψουν ακόμα και μία τόσο εθνικά επικίνδυνη θέση σχετικά με το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Οι πηγές της ΝΔ τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ «από το βασικό όμως ερώτημα που προκύπτει, δεν θα υπεκφύγει» και καταλήγουν:

«Εάν αυτό που είπε η αναπληρώτρια γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ δεν είναι θέση του κόμματος, όπως ψέλλισε με καθυστέρηση πολλών ωρών ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το ερώτημα είναι: θα πράξει τα δέοντα, διαγράφοντας το στέλεχός του; Αναμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

