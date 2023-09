Μητσοτάκης για τη δολοφονία στο Blue Horizon: Νιώθω αποτροπιασμό και θλίψη Πολιτική 18:41, 06.09.2023 linkedin

To περιστατικό της ντροπής δεν εκφράζει τη χώρα που θέλουμε, στη μνήμη του Αντώνη η Πολιτεία θα πράξει το καθήκον της, αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο πρωθυπουργός