Για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία εκ των 7 χωρών της ΕΕ που επιλέχθηκαν από την Κομισιόν για τη δημιουργία των πρώτων «εργοστασίων» τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ factories) στην Ευρώπη, μίλησε την Τετάρτη στους «Αταίριαστους» ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Εξηγώντας τι αφορά, ο υπουργός επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για ένα εργοστάσιο όπως αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. «Επί της ουσίας θα είναι ένας χώρος όπου θα συγκεντρώσουμε από τη μία προβλήματα που έχουμε σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα και από την άλλη νεοφυείς επιχειρήσεις, φρέσκα μυαλά, αλλά και υπολογιστική ισχύ, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θέλει ισχυρούς υπολογιστές, ώστε να μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Θα είναι στο Λαύριο τα βιομηχανικά κτίρια, όπου θα στεγάσουμε και τον εθνικό μας υπερυπολογιστή, τον "Δαίδαλο". Οι διαγωνισμοί έχουνε τελειώσει, είμαστε σε φάση αξιολόγησης των προτάσεων, άρα μέχρι το τέλος του 2025 θα πρέπει να έχουμε στηθεί, για να μπορέσει όλο αυτό το οικοσύστημα να το ενεργοποιήσουμε».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν από τον εθισμό που δημιουργούν στα παιδιά»

Ως προς το τι μελετά η κυβέρνηση για τον εθισμό των ανηλίκων στα social media, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι ξεκάθαρα υπάρχει πρόβλημα, καθώς η εξάρτηση αφορά και τους ενήλικες και τους ανήλικους, η αυτορύθμιση των οποίων ακόμα διαμορφώνεται και για αυτό καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων. «Την ώρα αυτή κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν από τον εθισμό που δημιουργούν στα παιδιά, τα οποία είναι συνεχώς με τον αντίχειρα να βλέπουν βίντεο πολλές φορές με ακατάλληλο περιεχόμενο. Η Ευρώπη παίρνει μέτρα, η Αυστραλία αυτό που έκανε είναι να κόψει τα social media για κάτω από 16 ετών, η Γαλλία είπε ότι κάτω από 15 ετών πλέον υπεύθυνοι τίθενται οι γονείς για το τι θα βλέπουν τα παιδιά».

Ωστόσο, όπως είπε, το πιο δύσκολο από όλα είναι η πιστοποίηση της ηλικίας (age verification), κάτι για το οποίο μπορούμε να πάρουμε μέτρα και ως Ευρώπη, αναφερόμενος και στις λύσεις γονικού ελέγχου όπου πάει ο γονέας στο κινητό του παιδιού. «Δεν είναι εύκολο. Όταν ένα παιδί το έχει και το διπλανό του δεν το έχει, δημιουργούνται γκρίνιες και κόντρες. Από την άλλη, τις ηλικίες των παιδιών τις έχουμε όπως έχουμε και τις ηλικίες τις δικές μας στο ψηφιακό πορτοφόλι. Η σκέψη αφορά το πώς μπορείς στο κινητό του παιδιού να δημιουργήσεις κάποιες πρώτες άμυνες, όμως αυτό είναι ημίμετρο, γιατί όσο συνεχίζουν οι πάροχοι να σερβίρουν ακατάλληλο περιεχόμενο, ο πιτσιρικάς θα βρει τρόπο να μπαίνει. Αν όμως οι πάροχοι αρχίσουν να διαμορφώνουν περιεχόμενο ηθικά δεοντολογικό για ανήλικους, να το συζητήσουμε, αλλιώς ίσως χρειαστεί να πάμε μέχρι και σε απαγόρευση».

«Σύστημα συναγερμού για τα ακραία φαινόμενα - Έρχονται 30 νέοι εξειδικευμένοι μετεωρολογικοί σταθμοί»

Τέλος, ως προς τη μετεωρολογία και για το πώς θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση οι ειδικοί σε περισσότερα δεδομένα, ο υπουργός τόνισε ότι εάν κάποιος δεν έχει δεδομένα, τοπικά φαινόμενα όπως αυτό της Ρόδου δεν μπορεί να το πιάσει. «Πριν από ακριβώς μια εβδομάδα παραδώσαμε ως υπουργείο στην ΕΜΥ 80 νέους μετεωρολογικούς σταθμούς κι έρχονται κι άλλοι 30 πολύ πιο εξειδικευμένοι, για ηλεκτρικές εκκενώσεις, μετρήσεις ύψους νερού κλπ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι από το 2025 και μετά βάζουμε στους υπολογισμούς μας και τα δεδομένα που θα έρθουν από το σύστημα των μικροδορυφόρων μας».

Πηγή: skai.gr

