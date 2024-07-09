Η Τουρκία σχεδιάζει την παραγωγή τουλάχιστον 300 μαχητικών ΚΑΑΝ.

«150 KAAN θα σταλούν σε φιλικές και συμμαχικές χώρες» μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

MEXMET NTEMIΡΟΓΛΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Στο πρώτο στάδιο, σχεδιάζουμε να παράγουμε πάνω από 100 KAAN για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Στόχος μας είναι να παράγουμε τουλάχιστον αυτόν τον αριθμό και για φιλικές και συμμαχικές χώρες. Επί του παρόντος, υπάρχουν χώρες που ενδιαφέρονται σοβαρά για το KAAN.

Μάλλον, δεν θα έκανα λάθος αν έλεγα ότι θα συνεργαστούμε μαζί τους και θα παράγουμε 150 KAAN για αυτές, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Τα επόμενα χρόνια, μπορώ να πω ότι σχεδιάζουμε να παράγουμε συνολικά 250-300, με την προϋπόθεση ότι θα καλύψουμε πρώτα τις ανάγκες των δικών μας αεροπορικών δυνάμεων. Υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για το KAAN από 4-5 χώρες. Το ενδιαφέρον αυτό έγινε ακόμη πιο ορατό μετά την πρώτη πτήση. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Khalid bin Salman, ήρθε στην TAI και ενδιαφέρθηκε σοβαρά και λεπτομερώς για τα προγράμματά μας, και ιδιαίτερα για το KAAN, αποτελεί ένδειξη αυτού. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται επίσης για το KAAN με αυτόν τον τρόπο».

Ανησυχία στην Τουρκία για τις πληροφορίες δημιουργίας βάσης της Mossad στην Κύπρο

«Σιωνιστικός κίνδυνος δίπλα μας. Τεράστιος κίνδυνος με τη Mossad δίπλα μας»

Turkiye «Ο σιωνιστικός κίνδυνος είναι επάνω μας! Η Mossad στη ‘Νότια Κύπρο’»

HABER 7 «Τεράστιος κίνδυνος δίπλα μας.Αποκαλύφθηκε πως οι ελληνοκύπριοι έδωσαν άδεια δημιουργίας σταθμού της Mossad»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ULUSAL: Γνωρίζουμε πως η νότια Κύπρος (Κυπριακή Δημοκρατία) μετατράπηκε σε στρατιωτική βάση του Ισραήλ για τις επιθέσεις στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Τώρα αποκαλύφθηκε πως οι ελληνοκύπριοι έδωσαν άδεια για τη δημιουργία βάσης της Mossad στο νησί. Αυτό το αποκάλυψαν Γάλλοι πράκτορες στην εφημερίδα Le Figaro που δήλωσαν πως το Ισραήλ έχει στόχο να εξαπλώσει τον πόλεμο σε όλη τη Μεσόγειο.

SOZCU: Σε συναγερμό η βάση της Σούδας - Οι Αμερικανοί φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ SOZCU: Η ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Σούδα στα Χανιά, στο ελληνικό νησί της Κρήτης στη Μεσόγειο, έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων αντιδράσεων κατά των ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, έχουν ενταθεί οι ανησυχίες ότι μια τρομοκρατική επίθεση θα μπορούσε να στοχεύσει αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό ή εγκαταστάσεις. Αναφέρθηκε ότι η απόφαση για συναγερμό ελήφθη για το λόγο αυτό. Πολλές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη έχουν επίσης τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Εκτός από το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλον η είσοδος στη βάση. Ανακοινώθηκε ότι το αυξημένο επίπεδο συναγερμού αποφασίστηκε για πρώτη φορά στη βάση τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD κατασκευάζει εργοστάσιο στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν έκλεισε συμφωνία 1 δισ. δολαρίων και κατασκευής 150.000 οχημάτων κάθε χρόνο.

«Υπογράφεται η συμφωνία της πρωτοβουλίας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταξύ του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων του κόσμο της κινεζικής BYD και του υπουργείου Βιομηχανίας της Τουρκίας. Θα υπογράψουν ο υπουργός Βιομηχανίας Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ, και ο πρόεδρος της BYD Ουάν Τσουάν Φου. Ας είναι καλορίζικο και γουρλίδικο για τη χώρα μας».

